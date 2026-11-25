غواتيمالا سيتي-سانا

عثر علماء آثار على ثلاث منحوتات جديدة تعود إلى حضارة المايا القديمة، خلال أعمال التنقيب في مدينة «إل ميرادور» شمال غواتيمالا، يُرجح أنها تجسد شخصيات دينية وأفراداً من النخبة الحاكمة، في اكتشاف من شأنه أن يضيف معلومات جديدة عن المعتقدات والرموز الفنية لهذه الحضارة.

وذكر تقرير نشره موقع «HeritageDaily» المتخصص في الأخبار الأثرية أول أمس، أن الاكتشاف أُعلن في الـ18 من الشهر نفسه، خلال عرض نتائج الأبحاث في غواتيمالا، على لسان عالم الآثار دوغلاس ماوريسيو مارتينيز، أحد أعضاء الفريق البحثي.

وعُثر على المنحوتات خلال موسم التنقيب لعام 2026 في مبنى «الوجوه» (Edificio de los Rostros)، ضمن مجموعة «كاسا ديل كورال»، بالقرب من مجمع «لا دانتا» الأثري.

وأوضح مارتينيز أن المنحوتات تحتاج إلى أعمال ترميم قبل إخضاعها للدراسة وتحديد هوية الشخصيات التي تجسدها، مشيراً إلى أنها تنضم إلى أكثر من 30 منحوتة وقطعة أثرية عُثر عليها سابقاً في المبنى منذ بدء استكشافه عام 2012.

وتضم المجموعة الأثرية منحوتات لوجوه بشرية، يُعتقد أن بعضها يمثل شخصيات دينية في حضارة المايا، فيما قد يجسد بعضها الآخر حكاماً وأفراداً من الطبقة الحاكمة، ومن أبرز القطع المكتشفة سابقاً منحوتة «الأميرة الزرقاء»، التي تظهر امرأة ترتدي غطاء رأس مزيناً بزنابق الماء، مع بقايا صبغة زرقاء على وجهها، ويرجح الباحثون أنها تمثل إحدى الشخصيات المنتمية إلى العائلة الحاكمة.

ومن المتوقع أن تسهم دراسة المنحوتات الجديدة بعد ترميمها في توضيح المزيد من التفاصيل المتعلقة بالفنون والمعتقدات الدينية في مدينة «إل ميرادور»، التي تعد من أبرز المراكز الحضرية لحضارة المايا القديمة.