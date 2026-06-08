تطوير مدرب افتراضي بالذكاء الاصطناعي لتصحيح أداء التمارين الرياضية لحظياً

واشنطن-سانا

طوّر باحثون من جامعتي دريكسل وميشيغان ستيت في الولايات المتحدة نموذجاً أولياً لنظام ذكاء اصطناعي يحمل اسم “بايو كوتش” (BioCoach)، يهدف إلى تصحيح حركة الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية لحظة حدوث الخطأ، عبر تحليل الفيديو باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية وفهم ميكانيكا الحركة البشرية.

وذكر الباحثون، وفق ما أورده موقع arXiv العلمي أول أمس، أن النظام يعتمد على تحليل وضعية الجسم ثلاثية الأبعاد لتتبع حركة الهيكل العظمي وزوايا المفاصل أثناء التمرين، ما يسمح بتقديم ملاحظات فورية ومفسّرة حول الأخطاء في الأداء.

وأوضح الباحثون أن النظام لا يكتفي بتقديم تعليمات عامة، بل يحدد بدقة موضع الخطأ في مفاصل الجسم مثل الركبة أو الكوع، مع شرح سبب الحاجة إلى تصحيح الحركة وكيفية تحسينها لتحقيق أداء أكثر أماناً وفعالية.

وبيّن الباحثون أن تطوير النظام اعتمد على قاعدة بيانات واسعة لمقاطع فيديو تمارين رياضية مرفقة بملاحظات تدريبية، جرى تعزيزها بآلاف التعليقات التفصيلية التي تربط الأخطاء الحركية بالتوقيت الدقيق لحدوثها أثناء التمرين، بما يرفع دقة التوجيه الفوري.

وأظهرت النتائج الأولية أن نظام “بايو كوتش” حقق أداءً متقدماً مقارنة بعدد من نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل شركات ومؤسسات بحثية كبرى من حيث جودة التفسير ودقة الملاحظات أثناء تحليل الحركة.

يذكر أن النظام لا يزال في مرحلة النموذج الأولي ولم يُطرح للاستخدام التجاري بعد، ولا يمكن اعتباره بديلاً عن المدربين البشريين أو المختصين، رغم الإمكانات الواعدة التي قد يوفرها مستقبلاً في مجال التدريب الرياضي الرقمي.