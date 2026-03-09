تطبيق رسائل غوغل يختبر ميزة جديدة لتعديل الردود الذكية قبل إرسالها

واشنطن-سانا

أضاف تطبيق رسائل غوغل ميزة جديدة تحمل اسم «اضغط للتحرير» تهدف إلى الحد من إرسال الردود الذكية عن طريق الخطأ، وفق ما ذكره موقع 9To5Google المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

وأوضح الموقع أن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين الاختيار بين خيارين عند استخدام الردود الذكية؛ الأول «اضغط للإرسال» الذي يرسل الرد مباشرة، والثاني «اضغط للتحرير» الذي يضع الرد المقترح في حقل النص ليتمكن المستخدم من تعديله قبل إرساله، ما يوفر خطوة إضافية تساعد على تجنب الأخطاء.

وأشار الموقع إلى أن الإعداد الافتراضي في المرحلة الحالية لا يزال «اضغط للإرسال»، في حين تتوفر ميزة «اضغط للتحرير» حالياً ضمن النسخة التجريبية من تطبيق رسائل غوغل، ولم تُطرح بعد في الإصدار الرسمي للتطبيق.

وتأتي هذه الميزة في إطار سعي شركة غوغل إلى تحسين تجربة استخدام تطبيق الرسائل، وتوفير أدوات أكثر دقة تساعد المستخدمين على التحكم بالردود الذكية وتفادي الأخطاء أثناء إرسال الرسائل.