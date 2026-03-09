دراسة: نحو ثلثي السلوكيات اليومية للإنسان ناتجة عن العادات المتكررة

لندن وواشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن جزءاً كبيراً من السلوكيات اليومية للإنسان يحدث بشكل تلقائي نتيجة العادات المتكررة، وليس نتيجة قرارات واعية ومدروسة.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي، أن الدراسة التي شارك فيها باحثون من جامعة سري في بريطانيا وجامعة ساوث كارولاينا في الولايات المتحدة، أظهرت أن نحو 65 بالمئة من السلوكيات اليومية تنطلق تلقائياً بفعل العادات، وكأن الدماغ يعمل بنمط “الطيار الآلي”.

وأوضح الباحثون أن العادات تتشكل عندما يكرر الإنسان سلوكاً معيناً في مواقف متشابهة مرات عديدة، ما يؤدي إلى ربط الدماغ بين الظرف والسلوك، بحيث يبدأ الفعل تلقائياً بمجرد ظهور المحفّز المرتبط به.

وشملت الدراسة متابعة 105 أشخاص على مدى أسبوع، حيث تلقى المشاركون ست رسائل يومياً تطلب منهم وصف ما يقومون به في تلك اللحظة، وما إذا كان السلوك ناتجاً عن عادة أم عن قرار مقصود.

وأظهرت النتائج أن نحو ثلثي الأنشطة اليومية تنبع من العادات، في حين أن 46 بالمئة من هذه العادات تتوافق مع الأهداف الشخصية للمشاركين، مثل الالتزام بنمط حياة صحي أو تنظيم أوقات النوم.

ويرى الباحثون أن فهم آلية تأثير العادات يمكن أن يسهم في تغيير السلوكيات غير الصحية، مؤكدين أن بناء عادات إيجابية جديدة وربطها بمواقف يومية متكررة قد يكون أكثر فاعلية من الاعتماد على قوة الإرادة وحدها في تحسين نمط الحياة وتحقيق الأهداف.