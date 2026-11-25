دمشق-سانا
يعمل الصندوق السيادي السوري على توظيف أصول الدولة لتعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على ملكيتها وتطوير آليات استثمارها، من خلال مشاريع إنتاجية، أبرزها تطوير معمل “العالمية” للزيوت في حماة، عبر اتفاقية تعاون مع شركة “ترياكي سوريا” التي تتولى إدارته وتشغيله، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتلبية احتياجات السوق.
وأوضح مدير قطاع الأغذية في الصندوق باسل أيوب، في تصريح لـ سانا الثلاثاء، أن المشروع يتضمن رفع الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى 150 طناً يومياً خلال عام 2027، بزيادة قدرها 50 بالمئة مقارنة بالمستوى الحالي، وصولاً إلى 300 طن يومياً في مرحلة لاحقة، أي ثلاثة أمثال الطاقة الحالية التي تبلغ 100 طن يومياً من الزيوت النباتية المكررة.
ولفت أيوب إلى أن المعمل سيعتمد في تأمين المواد الخام على السوق العالمية، حيث سيعمل على تكريرها لتزويد السوق المحلية بالزيوت النباتية، إضافة إلى عصر بذور الصويا لإنتاج الزيوت الخام وكسبة فول الصويا المستخدمة في صناعة الأعلاف، بما يدعم الصناعات المحلية.
ضخ استثمارات إضافية
بين أيوب أن المشروع يتضمن ضخ استثمارات إضافية في الأدوات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة المعمل، على أن تُستكمل التحضيرات اللازمة لتجهيزه لعصر 1000 طن يومياً من بذور فول الصويا، لإنتاج الزيت الخام وكسبة فول الصويا، اعتباراً من بداية عام 2029.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن رفع عدد الوظائف الحالية من 150 إلى 250 وظيفة على مراحل، وفقاً لاحتياجات المشروع، مع الالتزام بألا تقل نسبة العاملين السوريين عن 75 بالمئة من إجمالي العاملين، بما يشمل الوظائف الفنية والإدارية، بالتزامن مع تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات، بما يتيح للكفاءات السورية تولّي تشغيل المنشأة وإدارتها وتسويق إنتاجها تدريجياً.
300 ألف طن من فول الصويا سنوياً
وفقاً لإطار التعاون المعلن بين الشركة والصندوق أوضح أيوب، أنه من المقرر أن تتسع المنشأة لمعالجة نحو 300 ألف طن من فول الصويا و100 ألف طن من زيت دوار الشمس الخام سنوياً، وهو ما سيعود بالفائدة على كل من:
- المستهلك والسوق المحلية: عبر توفير كميات أكبر من الزيوت المكررة محلية الإنتاج وكسبة فول الصويا.
- العاملين في الشركة: من خلال الحفاظ على الوظائف القائمة وتوسيعها، وتوفير التدريب الذي يسهم في بناء الخبرات.
- المزارعين والصناعات الغذائية وقطاعَي الأعلاف والدواجن: من خلال توفير طلب منتظم وإمدادات أقرب، وتعزيز زراعة فول الصويا محلياً.
من هي “ترياكي سوريا”؟
تعد شركة “ترياكي سوريا” جزءاً من مجموعة “ترياكي أغرو” التركية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تجارة وتصنيع المنتجات الزراعية وإدارة سلاسل الإمداد، وتعمل تحت مظلة “ترياكي أناضولو” التي تأسست عام 2023 لتوحيد عمليات المجموعة في تركيا، مستندةً إلى خبرة تتجاوز 60 عاماً في القطاع الزراعي.
وكان الصندوق السيادي السوري أعلن في الـ 12 حزيران 2026 عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “ترياكي سوريا”، باستثمار قيمته 80 مليون دولار لمدة عشر سنوات، بهدف تشغيل معمل “العالمية” للزيوت في حماة وتطويره.