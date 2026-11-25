دمشق-سانا‏

يعمل الصندوق السيادي السوري على توظيف أصول الدولة لتعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على ملكيتها ‏وتطوير آليات استثمارها، من خلال مشاريع إنتاجية، أبرزها تطوير معمل “العالمية” للزيوت في حماة، عبر اتفاقية تعاون ‏مع شركة “ترياكي سوريا” التي تتولى إدارته وتشغيله، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتلبية احتياجات السوق.‏

وأوضح مدير قطاع الأغذية في الصندوق باسل أيوب، في تصريح لـ سانا الثلاثاء، أن المشروع يتضمن رفع الطاقة ‏الإنتاجية للمعمل إلى 150 طناً يومياً خلال عام 2027، بزيادة قدرها 50 بالمئة مقارنة بالمستوى الحالي، وصولاً إلى 300 ‏طن يومياً في مرحلة لاحقة، أي ثلاثة أمثال الطاقة الحالية التي تبلغ 100 طن يومياً من الزيوت النباتية المكررة.‏

ولفت أيوب إلى أن المعمل سيعتمد في تأمين المواد الخام على السوق العالمية، حيث سيعمل على تكريرها لتزويد السوق ‏المحلية بالزيوت النباتية، إضافة إلى عصر بذور الصويا لإنتاج الزيوت الخام وكسبة فول الصويا المستخدمة في صناعة ‏الأعلاف، بما يدعم الصناعات المحلية.‏

ضخ استثمارات إضافية

بين أيوب أن المشروع يتضمن ضخ استثمارات إضافية في الأدوات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الطاقة ‏الإنتاجية ورفع كفاءة المعمل، على أن تُستكمل التحضيرات اللازمة لتجهيزه لعصر 1000 طن يومياً من بذور فول ‏الصويا، لإنتاج الزيت الخام وكسبة فول الصويا، اعتباراً من بداية عام 2029.‏

ولفت إلى أن المشروع يتضمن رفع عدد الوظائف الحالية من 150 إلى 250 وظيفة على مراحل، وفقاً لاحتياجات ‏المشروع، مع الالتزام بألا تقل نسبة العاملين السوريين عن 75 بالمئة من إجمالي العاملين، بما يشمل الوظائف الفنية ‏والإدارية، بالتزامن مع تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات، بما يتيح للكفاءات السورية تولّي تشغيل المنشأة وإدارتها ‏وتسويق إنتاجها تدريجياً.‏

‏300 ألف طن من فول الصويا سنوياً

وفقاً لإطار التعاون المعلن بين الشركة والصندوق أوضح أيوب، أنه من المقرر أن تتسع المنشأة لمعالجة نحو 300 ألف طن ‏من فول الصويا و100 ألف طن من زيت دوار الشمس الخام سنوياً، وهو ما سيعود بالفائدة على كل من:‏

‏- المستهلك والسوق المحلية: عبر توفير كميات أكبر من الزيوت المكررة محلية الإنتاج وكسبة فول الصويا.‏

‏- العاملين في الشركة: من خلال الحفاظ على الوظائف القائمة وتوسيعها، وتوفير التدريب الذي يسهم في بناء الخبرات.‏

‏- المزارعين والصناعات الغذائية وقطاعَي الأعلاف والدواجن: من خلال توفير طلب منتظم وإمدادات أقرب، وتعزيز ‏زراعة فول الصويا محلياً.‏

من هي “ترياكي سوريا”؟

تعد شركة “ترياكي سوريا” جزءاً من مجموعة “ترياكي أغرو” التركية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تجارة ‏وتصنيع المنتجات الزراعية وإدارة سلاسل الإمداد، وتعمل تحت مظلة “ترياكي أناضولو” التي تأسست عام 2023 لتوحيد ‏عمليات المجموعة في تركيا، مستندةً إلى خبرة تتجاوز 60 عاماً في القطاع الزراعي.‏

وكان الصندوق السيادي السوري أعلن في الـ 12 حزيران 2026 عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “ترياكي ‏سوريا”، باستثمار قيمته 80 مليون دولار لمدة عشر سنوات، بهدف تشغيل معمل “العالمية” للزيوت في حماة وتطويره.‏