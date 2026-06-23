‏”غوغل” و”‏A24‌‏” تطلقان شراكة لدعم صناعة السينما بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا
أعلنت وحدة ديب مايند التابعة لشركة غوغل واستوديو الأفلام المستقل «A24» عن شراكة بحثية تهدف إلى استكشاف سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة الأفلام، وتطوير أدوات وأساليب إنتاج إبداعية جديدة في القطاع السينمائي.
ووفقاً لما أورده موقع The Verge التقني، أمس تستثمر شركة «غوغل» نحو 75 مليون دولار في استوديو «A24» ضمن إطار هذه الشراكة، في خطوة تهدف إلى تسريع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة لصناعة الأفلام وتعزيز تقنيات الإنتاج السينمائي الحديثة، إلى جانب دعم سير العمل الإبداعي في المجال السينمائي.
وتُعد هذه الشراكة خطوة جديدة في اتجاه دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، بما قد يفتح آفاقاً واسعة أمام صناع الأفلام لتطوير أساليب إنتاج وسرد أكثر ابتكاراً في المستقبل.