‏”غوغل” و”‏A24‌‏” تطلقان شراكة لدعم صناعة السينما بالذكاء الاصطناعي

google deepmind a24 partnership scaled 1 ‏"غوغل" و"‏A24‌‏" تطلقان شراكة لدعم صناعة السينما بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا‏

أعلنت وحدة ديب مايند التابعة لشركة غوغل واستوديو الأفلام المستقل ‌‏«‏A24‌‏» عن شراكة بحثية تهدف إلى استكشاف سبل توظيف تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي في دعم صناعة الأفلام، وتطوير أدوات وأساليب إنتاج إبداعية ‏جديدة في القطاع السينمائي.‏

ووفقاً لما أورده موقع The Verge‏ التقني، أمس تستثمر شركة «غوغل» ‏نحو 75 مليون دولار في استوديو «‏A24‌‏» ضمن إطار هذه الشراكة، في ‏خطوة تهدف إلى تسريع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة لصناعة ‏الأفلام وتعزيز تقنيات الإنتاج السينمائي الحديثة، إلى جانب دعم سير العمل ‏الإبداعي في المجال السينمائي.‏

وتُعد هذه الشراكة خطوة جديدة في اتجاه دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في ‏صناعة السينما، بما قد يفتح آفاقاً واسعة أمام صناع الأفلام لتطوير أساليب ‏إنتاج وسرد أكثر ابتكاراً في المستقبل.‏

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