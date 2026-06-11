دراسة تربط ظهور الشفق القطبي فوق اليابان بقوة غير متوقعة للعواصف الشمسية

طوكيو-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن رصد ظاهرة الشفق القطبي الأحمر فوق مناطق منخفضة العرض في اليابان قد يشير إلى أن بعض العواصف الشمسية تكون أقوى مما كان يُعتقد سابقاً، مع امتداد تأثيراتها إلى ارتفاعات غير مألوفة في الغلاف الجوي العلوي.

ووفقاً لما أورده موقع SciTechDaily العلمي أول أمس، فقد أجرى باحثون من جامعة هوكايدو اليابانية بالتعاون مع معهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا تحليلاً لعدة أحداث شفقية بين حزيران 2024 وآذار 2025، أظهرت امتداد الشفق القطبي الأحمر إلى ارتفاعات تراوحت بين 500 و800 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وذكرت الدراسة، المنشورة في مجلة Space Weather and Space Climate العلمية، أن الشفق القطبي يظهر عادة في المناطق القطبية، لكنه قد يمتد إلى خطوط عرض منخفضة مثل اليابان خلال العواصف المغناطيسية القوية، إلا أن الارتفاعات المسجلة حديثاً تجاوزت النطاق المعتاد الذي يتراوح بين 200 و400 كيلومتر.

وبيّنت النتائج أن هذه الظواهر قد تحدث حتى خلال عواصف متوسطة الشدة، إلا أن ضغط الرياح الشمسية على الغلاف المغناطيسي للأرض قد يكون أعلى مما تكشفه المؤشرات التقليدية، ما يؤدي إلى تمدد غير متوقع في طبقات الغلاف الجوي العلوي.

وأشار الباحثون إلى أن التحليلات اعتمدت على بيانات الأقمار الصناعية وصور التقطها هواة وعلماء مواطنون في اليابان، ما أسهم في تحديد خصائص الظاهرة وامتدادها بدقة أكبر.

وحذّرت الدراسة من أن هذه الظواهر قد تؤثر في عمل الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، نتيجة ازدياد مقاومة الغلاف الجوي وتمدده، ما قد ينعكس على استقرار بعض المدارات الفضائية.

ويرى الباحثون أن فهم هذه التغيرات يسهم في تحسين التنبؤات بالطقس الفضائي وتعزيز موثوقية تشغيل الأقمار الصناعية في المستقبل.