دورة تدريبية للعاملين في مؤسسة مياه دير الزور حول التناضح العكسي والآبار

دير الزور-سانا

نظّمت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، دورة تدريبية حول التناضح العكسي والآبار بمشاركة الكادر التشغيلي وكادر الصيانة، وعدد من العاملين في المؤسسة.

وأوضح المهندس سعد فراس من مديرية تنمية البادية في دير الزور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الدورة التدريبية التي انطلقت أمس، وتستمر ثلاثة أيام، تركز بشكل خاص على فرق التشغيل والصيانة لمحطات مياه البادية.

وأشار فراس إلى أن الدورة تهدف إلى بناء قدرات العاملين في مؤسسة المياه لضمان استمرارية عمل المحطات بكفاءة وتجاوز كل التحديات.

وتأتي الدورة التدريبية في ظل التغيرات التي طرأت على الآبار، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، ما دفع إلى ضرورة تطوير مهارات الكوادر لتفادي التحديات والمشاكل التي قد تواجه محطات المياه.