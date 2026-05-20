دورة تدريبية للعاملين في مؤسسة مياه دير الزور حول التناضح العكسي والآبار

20260520 123823 دورة تدريبية للعاملين في مؤسسة مياه دير الزور حول التناضح العكسي والآبار

دير الزور-سانا

نظّمت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، دورة تدريبية حول التناضح العكسي والآبار بمشاركة الكادر التشغيلي وكادر الصيانة، وعدد من العاملين في المؤسسة.

20260520 124144 دورة تدريبية للعاملين في مؤسسة مياه دير الزور حول التناضح العكسي والآبار

وأوضح المهندس سعد فراس من مديرية تنمية البادية في دير الزور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الدورة التدريبية التي انطلقت أمس، وتستمر ثلاثة أيام، تركز بشكل خاص على فرق التشغيل والصيانة لمحطات مياه البادية.

وأشار فراس إلى أن الدورة تهدف إلى بناء قدرات العاملين في مؤسسة المياه لضمان استمرارية عمل المحطات بكفاءة وتجاوز كل التحديات.

وتأتي الدورة التدريبية في ظل التغيرات التي طرأت على الآبار، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، ما دفع إلى ضرورة تطوير مهارات الكوادر لتفادي التحديات والمشاكل التي قد تواجه محطات المياه.

خطة لأتمتة القطاع الصحي في سوريا خلال اجتماع لوزارة الصحة
اعتماد مشروع إعادة إعمار مسجد كفرنبودة في ريف حماة
وزير الداخلية يبحث مع السفير الإماراتي بدمشق سبل تطوير التعاون المشترك
صناعة دمشق تنظم ورشة عمل تخصصية بمشاركة عدد من ممثلي الشركات
شاشة واحدة ونبض واحد.. انطلاق قناة “السورية” منصةً لكل السوريين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك