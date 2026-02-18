نحو مسار وطني موحّد… الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل على إعداد دليل وخارطة للجهات المعنية

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم الأربعاء، أنها تعمل حالياً على إعداد دليل وخارطة للفاعلين من المنظمات والمبادرات وروابط الضحايا الناشطة في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من دورها في تنظيم وتنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام أن هذا العمل يأتي كخطوة تنظيمية أولية تسبق بناء المسار الوطني المتكامل لمعرفة مصير المفقودين، بما يضمن تكامل الأدوار وتوجيه الجهود بصورة فعّالة نحو خدمة العائلات.

الهدف من الخارطة

ووفق البيان تهدف الخارطة والدليل إلى تنسيق الجهود وتحسين الاستجابة الإنسانية والحقوقية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى دعم أسر المفقودين عبر الإرشاد والإحالة وربطهم بالجهات، وتسهيل التواصل والتنسيق بين الجهات الفاعلة.

كما دعت الهيئة الجهات المتخصصة والمنظمات والمبادرات والروابط المعنية وذات الصلة العاملة بملف المفقودين، للمشاركة في الاستبيان التنسيقي من خلال تزويدها بمعلومات عامة تسهم في بناء خارطة شاملة ودقيقة، مشيرة إلى إتاحة المشاركة بإحدى اللغات المتوفرة (العربية، الإنجليزية، الكردية، والتركية).

الاستمارة لا تُستخدم لجمع معلومات عن حالات المفقودين

وأكدت الهيئة أن هذه الاستمارة لا تُستخدم لجمع معلومات عن حالات المفقودين أو توثيقها أو البحث في المصير أو إدارة قواعد بيانات تتعلق بهم، وإنما تُستخدم المعلومات الواردة فيها لأغراض التنسيق والتواصل فقط، التزاماً بمبادئ حماية البيانات وعدم الإضرار.

وأعربت الهيئة عن تقديرها لتعاون الجهات المعنية، مؤكدة أن هذه المساهمة تمثل خطوة أساسية نحو تنظيم العمل المشترك وتسهيل وصول العائلات إلى الجهات المناسبة ضمن إطار وطني منسق.

روابط المشاركة في الاستبيان:

الرابط باللغة العربية:

https://forms.gle/j7K14sk1c6javdJcA

الرابط باللغة الإنجليزية:

https://forms.gle/fEzCKaHjz5Wwu5P39

الرابط باللغة الكردية:

https://forms.gle/kCUY8pPQUjCKJJ8j9

الرابط باللغة التركية:

https://forms.gle/2CdWoQ9ii4y59G6w6

ويمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني:

secretaria@ncmp.gov.sy

يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين، هي هيئة وطنية مستقلة تُعنى بمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) بتاريخ 17 أيار 2025، وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها وبناء المسار المؤسسي لمعرفة المصير، بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية وحماية البيانات وعدم الإضرار واحترام كرامة الضحايا وذويهم.