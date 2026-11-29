دمشق-‏سانا

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع 36 مواطناً أردنياً أصيبوا إثر حادث ‏مروري تعرضت له حافلة سياحية كانت تقلهم قرب مدينة دوما على أوتوستراد ‏دمشق-حمص، مؤكدةً تقديم التسهيلات اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير الرعاية ‏الطبية لهم.‏

وقالت إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، في تصريح لـ سانا ‏اليوم الأحد: إن الجهات المختصة تابعت الحادث فور وقوعه، وإن كوادر الإسعاف ‏والطوارئ استنفرت للتعامل معه، حيث جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى ‏مستشفى الشرطة في حرستا لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.‏

وأضافت الإدارة أن الجهات المعنية قدَّمت التسهيلات الميدانية واللوجستية اللازمة ‏للمصابين، بينما تتابع الوزارة أوضاعهم بصورة مباشرة، وتعمل على تسهيل ‏إجراءات رعايتهم الصحية وتوفير كلّ ما يلزم لهم، معربةً عن تمنياتها لهم بالشفاء ‏العاجل.‏

وكانت حافلة سياحية تقل 51 راكباً، معظمهم من المواطنين الأردنيين المتجهين إلى تركيا، تعرضت في وقت سابق اليوم لحادث مروري على الطريق الدولي حمص-دمشق، بالقرب من جسر ضاحية الشام في مدينة دوما بريف دمشق.

وأوضح مدير مركز عمليات دوما في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بريف دمشق أن فرق الدفاع المدني السوري هرعت إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم جميعاً إلى مشفى الشرطة في مدينة حرستا لاستكمال تلقي الرعاية الطبية.