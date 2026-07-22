مشاركات واسعة ومنافسات مرتقبة في بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة

الأمطار تنعش السدود شرق درعا وترفع منسوب المياه في القنوات والوديان
وزارة الصحة تكرم 16 قابلة من جميع المحافظات في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للقابلات
وزير الطوارئ السوري: مخلفات الحرب تهدد حياة فرق الاستجابة ونحتاج تعاوناً دولياً
وزير الثقافة يتفقد التحضيرات النهائية لمعرض دمشق الدولي للكتاب
منظمة هيومن آبل توزع 4000 غرسة تين في قرية حزارين بإدلب لتحسين الواقع الزراعي
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