الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبحث مع منظمة التعاون الإسلامي سبل التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور هادي بن علي اليامي، سبل التعاون المشترك في دعم مسار العدالة الانتقالية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق، آليات تبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الإنسان، وإمكانية عقد اتفاقيات، وتنظيم ورشات تدريبية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير القدرات، وتعزيز العمل المؤسسي في ملفات العدالة الانتقالية.

وأكد عبد اللطيف أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية، بما يدعم حقوق الضحايا، ويعزز مسارات الحقيقة والمساءلة وبناء السلام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتعزيز عملها من خلال عقد ‏الاجتماعات ‏واللقاءات مع الدول العربية والأجنبية، إلى ‌‏جانب المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، في إطار ‌‏تطوير التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم هذا المسار، ويعزز ‌‏تحقيق عدالة انتقالية شاملة ومستدامة في سوريا‎.‎