الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبحث مع منظمة التعاون الإسلامي سبل التعاون المشترك

350A5156 Copy الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبحث مع منظمة التعاون الإسلامي سبل التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور هادي بن علي اليامي، سبل التعاون المشترك في دعم مسار العدالة الانتقالية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق، آليات تبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الإنسان، وإمكانية عقد اتفاقيات، وتنظيم ورشات تدريبية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير القدرات، وتعزيز العمل المؤسسي في ملفات العدالة الانتقالية.

وأكد عبد اللطيف أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية، بما يدعم حقوق الضحايا، ويعزز مسارات الحقيقة والمساءلة وبناء السلام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتعزيز عملها من خلال عقد ‏الاجتماعات ‏واللقاءات مع الدول العربية والأجنبية، إلى ‌‏جانب المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، في إطار ‌‏تطوير التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم هذا المسار، ويعزز ‌‏تحقيق عدالة انتقالية شاملة ومستدامة في سوريا‎.‎

وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري يلتقي وزير النفط والبيئة البحريني على هامش قمة المناخ
انطلاق مؤتمر الشباب نهضة وبناء في حلب
مشفى الأمراض الداخلية في بستان الباشا بحلب يعود إلى الخدمة الكاملة
تكليف أعضاء لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري بالإشراف على الانتخابات في المحافظات
تعميم لأهالي حييّ الأشرفية وبني زيد بعدم الاقتراب من النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك