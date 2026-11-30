دمشق:

1 – ورشة عمل بعنوان (قيادة الشركات الناشئة وهيكليتها)، بإشراف الأستاذ رامز عدنان يونس، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة بعنوان (علم المنعكسات)، بإشراف الأستاذة ميادة خليفة، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (تاريخ الثورة السورية ولقطات من معركة ردع العدوان)، يلقيها العميد أحمد عيسى الشيخ، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 3:30 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (ثورتنا كرامة … ودولتنا أمانة)، يلقيها الأستاذ عمر ربيعة، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – ندوة طبية بعنوان (التوعية بمرض شلل الأطفال)، تشارك فيها الدكتورتان هالة شاهين وماسة الحفار، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – محاضرة بعنوان (التحول المالي في سوريا بعد رفع العقوبات.. فرص التداول والاستثمار المباشر في الأسواق المحلية والعالمية)، بإشراف المدرب روبيل عبد الصمد، في المسرح المغلق بمجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – محاضرة بعنوان (لأنه الله نحبه ونعظمه.. من الشعار إلى الوعي والسلوك)، يقدمها الأستاذان فايز الزهر ومحمد شالاتي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – محاضرة تدريبية بعنوان (بناء الإنسان الفعّال الإيجابي)، يقدمها المدرب ياسر البيطار، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – عرض أفلام «حكاية سحر»، و«حدوتة»، و«شربل»، و«مباريات الجوع: شروق الشمس في الحصاد»، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

دورة بعنوان (خطوة للأفضل)، تقدمها المدربة عليا نقرش، في قاعة المحطة الثقافية بالضمير (بناء المحكمة)، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

حمص:

1 – محاضرة توعوية بعنوان (شلل الأطفال.. الوقاية مسؤولية الجميع)، يقدمها الدكتور عبود محمد طلاس، في المركز الثقافي بتلكلخ، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (داء السكري)، يلقيها الدكتور نزار رستم، بالمركز الصحي في شين، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (الكون الذي نعيش فيه بين العلم والقرآن)، يقدمها الدكتور أكرم إدريس، في المركز الثقافي بالقصير، الساعة الـ 3:30 عصراً.

حماة:

فعالية بعنوان (طفل اليوم حلم المستقبل)، تتضمن عرضاً مسرحياً للأطفال وورشة رسم وتشكيل وقراءات قصصية، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – محاضرة تراثية بعنوان (المباني القديمة في مدينة صافيتا الأثرية)، يقدمها المؤرخ بسام القحط، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – محاضرة علمية بعنوان (التغير اليومي في تأخر شروق القمر والعوامل المؤثرة في ذلك)، يقدمها الأستاذ يوسف أحمد جندي، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة طبية بعنوان (خلع الولادة الوركي – عسر تصنع الورك)، يقدمها الدكتور فراس سعود، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – عرض أفلام الأطفال والعائلة المدبلجة “رابونزل” و”عائلة كاساغراندي”، وفيلم الدراما والإثارة والجريمة “الزنزانة 211″، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان (مع القامة الشاهقة الدكتور مازن المبارك)، يقدمها الدكتور ياسر منون، في دار الثقافة باللاذقية – قاعة الأنشطة (ط3)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – دورة في (أساسيات الكتابة السليمة من الفكرة إلى النص)، تقدمها الدكتورة بتول دراو، في دار الكتب الوطنية بحلب – قاعة عمر أبو ريشة، من الساعة الـ 2:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – عرض أفلام «شربل»، و«حدوتة»، و«إنسيدوس الاستحواذ»، و«صراع عبر الثلوج»، و«ريزدنت إيفل»، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – محاضرة بعنوان (العنف القائم على النوع الاجتماعي)، تقدمها الآنسة سماهر العلي، في المحطة الثقافية بالكسرة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (لأنهم يستحقون)، في المركز الطبي بالعشارة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – أمسية شعرية للشاعر إبراهيم العباس، بالمركز الثقافي في الجرنية، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

4 – ورشة تدريبية بعنوان (تنمية الكوادر الشبابية للدخول إلى سوق العمل)، يقدمها فريق شباب مبدع، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 3:00 عصراً.

5 – زيارة لمنازل ذوي الشهداء والمعلمين المتقاعدين، ينفذها أطفال الفصاحة في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 3:00 عصراً.