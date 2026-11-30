دمشق -سانا‏

أعلنت وزارة الإعلام الحسابات الرسمية المخصصة لمواكبة فعاليات اليوم الوطني ‏السوري – عيد التحرير على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة متابعة ‏الأنشطة والاحتفالات المقررة في المحافظات، وفعاليات الجاليات السورية في ‏مختلف أنحاء العالم.‏

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن هذه ‏الحسابات تتيح للمواطنين والمهتمين في الداخل والخارج الاطلاع على مواعيد ‏الفعاليات وأماكن إقامتها، ومتابعة التغطيات الإعلامية المباشرة والمواد المصورة ‏ومقاطع الفيديو التي توثق أجواء الاحتفالات بالمناسبة.‏

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى متابعة المنصات المعتمدة للاطلاع ‏على آخر المعلومات والتحديثات المتعلقة ببرنامج الفعاليات الرسمية والشعبية، ‏مشيرة إلى إمكانية الوصول إلى الحسابات عبر مسح رموز الاستجابة السريعة ‌‏(‏QR‏) المرفقة.‏

ويصادف الثامن من كانون الأول المقبل الذكرى الثانية لعيد التحرير (اليوم الوطني ‏السوري)‏، الذي يحيي ذكرى دخول قوات الثورة السورية إلى دمشق عام 2024 ‏وإعلان سقوط نظام بشار الأسد المجرم، عقب معركة “ردع العدوان” التي انطلقت ‏في الـ 27 من تشرين الثاني من العام نفسه، منهيةً حكماً دكتاتورياً دموياً استمر ‏أكثر من خمسة عقود، ومؤسسةً لمرحلة جديدة في تاريخ سوريا.‏