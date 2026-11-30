دمشق -سانا
أعلنت وزارة الإعلام الحسابات الرسمية المخصصة لمواكبة فعاليات اليوم الوطني السوري – عيد التحرير على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة متابعة الأنشطة والاحتفالات المقررة في المحافظات، وفعاليات الجاليات السورية في مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن هذه الحسابات تتيح للمواطنين والمهتمين في الداخل والخارج الاطلاع على مواعيد الفعاليات وأماكن إقامتها، ومتابعة التغطيات الإعلامية المباشرة والمواد المصورة ومقاطع الفيديو التي توثق أجواء الاحتفالات بالمناسبة.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى متابعة المنصات المعتمدة للاطلاع على آخر المعلومات والتحديثات المتعلقة ببرنامج الفعاليات الرسمية والشعبية، مشيرة إلى إمكانية الوصول إلى الحسابات عبر مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) المرفقة.
ويصادف الثامن من كانون الأول المقبل الذكرى الثانية لعيد التحرير (اليوم الوطني السوري)، الذي يحيي ذكرى دخول قوات الثورة السورية إلى دمشق عام 2024 وإعلان سقوط نظام بشار الأسد المجرم، عقب معركة “ردع العدوان” التي انطلقت في الـ 27 من تشرين الثاني من العام نفسه، منهيةً حكماً دكتاتورياً دموياً استمر أكثر من خمسة عقود، ومؤسسةً لمرحلة جديدة في تاريخ سوريا.