دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن اختصاص ‌‏طلبة العلوم السياسية في فرع جامعة غازي عنتاب سابقاً لن يتغير، وأن ‌‏حقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي مصونان بالكامل. ‏

وأوضح الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أنه على خلفية ما يُثار ‌‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مخاوف بشأن مصير هؤلاء الطلبة أو ‌‏احتمال تغيير اختصاصهم، وجّه بعقد اجتماع عاجل للجنة الدمج مع ممثلي ‌‏الطلبة، لمناقشة الخيارات المتاحة وفق الأنظمة والقوانين الأكاديمية ‌‏المعتمدة.‏

وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث أيضاً معالجة المسائل المتعلقة بسير ‌‏العملية التعليمية، بما فيها المذاكرات التي فاتت الطلبة، وغيرها من ‌‏التفاصيل، بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بحقوقهم الأكاديمية.‏

خيارات الاستمرار أو الانتقال

بيّن الوزير الحلبي أن الخيارات المتاحة أمام الطلبة تشمل الاستمرار في ‌‏جامعة حلب بالاختصاص ذاته حتى تخرج جميع الدفعات المسجلة ‏حالياً، ‏والإبقاء على الكلية التي أصبحت تابعة لجامعة حلب، أو الانتقال ‏إلى كلية ‏العلوم السياسية في جامعة إدلب أو جامعة دمشق، وفق الأصول ‏المعتمدة.‏

وأكد أن أبواب الوزارة والجامعات مفتوحة أمام الطلبة، وأن العمل مستمر ‌‏لتذليل العقبات التي قد تعترض مسيرتهم التعليمية، وضمان حقوقهم ‌‏الأكاديمية.‏

وكان الوزير الحلبي أعلن في الـ 21 من شهر تشرين الأول الماضي، أن ‌‏‌‏‌‏الوزارة بدأت بخطوات تنفيذية لاستكمال ملف دمج الكليات ‌‏والطلاب ‌‏التابعين لجامعتي غازي عنتاب سابقاً والعلوم الصحية ‏في ‏الشمال، ضمن ‌‏منظومة التعليم العالي السورية‎.‎