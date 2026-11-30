دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن اختصاص طلبة العلوم السياسية في فرع جامعة غازي عنتاب سابقاً لن يتغير، وأن حقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي مصونان بالكامل.
وأوضح الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أنه على خلفية ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مخاوف بشأن مصير هؤلاء الطلبة أو احتمال تغيير اختصاصهم، وجّه بعقد اجتماع عاجل للجنة الدمج مع ممثلي الطلبة، لمناقشة الخيارات المتاحة وفق الأنظمة والقوانين الأكاديمية المعتمدة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث أيضاً معالجة المسائل المتعلقة بسير العملية التعليمية، بما فيها المذاكرات التي فاتت الطلبة، وغيرها من التفاصيل، بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بحقوقهم الأكاديمية.
خيارات الاستمرار أو الانتقال
بيّن الوزير الحلبي أن الخيارات المتاحة أمام الطلبة تشمل الاستمرار في جامعة حلب بالاختصاص ذاته حتى تخرج جميع الدفعات المسجلة حالياً، والإبقاء على الكلية التي أصبحت تابعة لجامعة حلب، أو الانتقال إلى كلية العلوم السياسية في جامعة إدلب أو جامعة دمشق، وفق الأصول المعتمدة.
وأكد أن أبواب الوزارة والجامعات مفتوحة أمام الطلبة، وأن العمل مستمر لتذليل العقبات التي قد تعترض مسيرتهم التعليمية، وضمان حقوقهم الأكاديمية.
وكان الوزير الحلبي أعلن في الـ 21 من شهر تشرين الأول الماضي، أن الوزارة بدأت بخطوات تنفيذية لاستكمال ملف دمج الكليات والطلاب التابعين لجامعتي غازي عنتاب سابقاً والعلوم الصحية في الشمال، ضمن منظومة التعليم العالي السورية.