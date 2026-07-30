ضخ تجريبي لمياه محطة علوك في أربعة أحياء بمدينة ‌‏الحسكة

photo 2026 07 30 11 38 18 ضخ تجريبي لمياه محطة علوك في أربعة أحياء بمدينة ‌‏الحسكة

الحسكة-سانا‏

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ‌‏الحسكة بدء الضخ التجريبي لمياه محطة علوك، اعتباراً من الساعة ‌‏العاشرة صباح اليوم الخميس، ضمن أربعة أحياء بمدينة ‏الحسكة ‏تشمل العزيزية، والطلائع، والغزل، وخشمان.‏

وأوضحت الشركة أن عملية الضخ ستستمر لمدة ثماني ساعات، في ‌‏حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدة أن المياه غير صالحة للشرب ‌‏حتى إشعار آخر.‏

ودعت الشركة الأهالي إلى استخدام المياه للأغراض غير ‌‏المخصصة للشرب، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة ‌‏عنها، حفاظاً على السلامة العامة.‏

وكان وزير الطاقة محمد البشير افتتح في الـ 22 من الشهر ‌‏الجاري، الضخ التجريبي الرسمي لمحطة مياه علوك في محافظة ‌‏الحسكة، بطاقة إنتاجية تزيد عن 50 بالمئة، على أن يتم استكمال ‌‏باقي الأعمال تباعاً للوصول إلى الطاقة الكاملة للمحطة، وذلك بعد ‌‏توقف استمر نحو 7 سنوات.‏

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