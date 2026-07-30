ضخ تجريبي لمياه محطة علوك في أربعة أحياء بمدينة ‌‏الحسكة

الحسكة-سانا
أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة بدء الضخ التجريبي لمياه محطة علوك، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس، ضمن أربعة أحياء بمدينة الحسكة تشمل العزيزية، والطلائع، والغزل، وخشمان.
وأوضحت الشركة أن عملية الضخ ستستمر لمدة ثماني ساعات، في حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدة أن المياه غير صالحة للشرب حتى إشعار آخر.
ودعت الشركة الأهالي إلى استخدام المياه للأغراض غير المخصصة للشرب، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها، حفاظاً على السلامة العامة.
وكان وزير الطاقة محمد البشير افتتح في الـ 22 من الشهر الجاري، الضخ التجريبي الرسمي لمحطة مياه علوك في محافظة الحسكة، بطاقة إنتاجية تزيد عن 50 بالمئة، على أن يتم استكمال باقي الأعمال تباعاً للوصول إلى الطاقة الكاملة للمحطة، وذلك بعد توقف استمر نحو 7 سنوات.