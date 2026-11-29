دمشق -سانا‏



أعلن معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر، إتاحة تسجيل واقعات الولادة للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج والمتزوجين من أجنبيات، شريطة تثبيت عقود الزواج أصولاً في السجلات المدنية السورية، وذلك عبر حجز موعد مسبق من خلال تطبيق MOFA SY.



وقال العمر في تصريح لـ سانا اليوم الأحد: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات القنصلية، وتسهيل حصول الأبناء على حقوقهم المدنية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وكان العمر أعلن في 19 تشرين الثاني الجاري توسيع خدمات تسجيل واقعات الولادة والوفاة، عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية، لتشمل 21 بعثة دبلوماسية وقنصلية، بعد تفعيلها حديثاً في 7 بعثات إضافية هي: أبوظبي، دبي، مسقط، الكويت، طرابلس، كوالالمبور وجاكرتا.