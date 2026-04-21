افتتاح مخبز آلي في الشدادي بريف الحسكة لتعزيز إنتاج الخبز وتحسين جودته

الحسكة-سانا

افتتح نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن اليوم الإثنين، مخبز “شام” الآلي في مدينة الشدادي بريف الحسكة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي.

وذكرت قناة وزارة الاقتصاد والصناعة على التلغرام أن الحسن، أكد خلال الافتتاح أن تأمين مادة الخبز يشكل أولوية منذ دخول كوادر الوزارة والمؤسسة السورية للمخابز إلى محافظة الحسكة، ولا سيما في منطقة الشدادي، نظراً لكونها مادة أساسية للمواطنين.

وبين الحسن، أن العمل على تأمين مادة الخبز في الشدادي مر بمرحلتين، الأولى هو ضمان استمرارية توفر الخبز، تلتها مرحلة تطوير وتحديث المخابز من النواحي الفنية والإدارية، مشيراً إلى استمرار الدعم والاهتمام بالمنطقة الشرقية عموماً ومحافظة الحسكة بشكل خاص، بهدف تحسين الواقع الخدمي والمعيشي على مختلف المستويات.

ويأتي افتتاح المخبز في إطار خطة وزارة الاقتصاد والصناعة السورية لتوسيع وتحسين عمل المخابز في مختلف المحافظات، ولا سيما في المناطق التي تشهد كثافة سكانية متزايدة، بهدف ضمان استمرارية توافر مادة الخبز وتحسين جودتها، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.