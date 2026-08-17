صيانة وتأهيل شبكات ومراكز تحويل لتعزيز استقرار الكهرباء في الحسكة

الحسكة-سانا‏

أنجزت ورشات الصيانة في شركة كهرباء الحسكة أعمال تأهيل وصيانة للشبكات ومراكز التحويل في عدد من مناطق ‏المحافظة، ضمن الجهود الرامية إلى رفع جاهزية المنظومة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية.‏

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وأوضحت مديرية إعلام الحسكة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الأعمال شملت صيانة مركز حكمت ملا علي في مدينة ‏الحسكة، ومركز الأفيجع مسبق الصنع في حي غويران، إضافة إلى عدد من مراكز التحويل في مدينة القامشلي، بينها صقر ‏قريش والشريف الرضي وعجمو والمختار وملحق حسين حاجي وتل زيوان ورياض وراثة والحديقة وجرنك.‏

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كما أنجزت ورشة صب العلب، المتخصصة في إصلاح الكابلات والخطوط الأرضية، أعمال إصلاح خط الكندي باستطاعة 20 ‏ك.ف، في إطار أعمال الصيانة المستمرة لمعالجة الأعطال وتعزيز جاهزية الشبكة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية ‏للمشتركين.‏

وكانت ورشات شركة كهرباء الحسكة أنهت في الـ8 من آب الجاري أعمال صيانة وتأهيل لخطوط توتر متوسط وكابلات ‏متضررة، إلى جانب تأهيل مركز تحويل في مدينة الحسكة.‏