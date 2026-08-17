صيانة وتأهيل شبكات ومراكز تحويل لتعزيز استقرار الكهرباء في الحسكة

الحسكة-سانا
أنجزت ورشات الصيانة في شركة كهرباء الحسكة أعمال تأهيل وصيانة للشبكات ومراكز التحويل في عدد من مناطق المحافظة، ضمن الجهود الرامية إلى رفع جاهزية المنظومة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية.
وأوضحت مديرية إعلام الحسكة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الأعمال شملت صيانة مركز حكمت ملا علي في مدينة الحسكة، ومركز الأفيجع مسبق الصنع في حي غويران، إضافة إلى عدد من مراكز التحويل في مدينة القامشلي، بينها صقر قريش والشريف الرضي وعجمو والمختار وملحق حسين حاجي وتل زيوان ورياض وراثة والحديقة وجرنك.
كما أنجزت ورشة صب العلب، المتخصصة في إصلاح الكابلات والخطوط الأرضية، أعمال إصلاح خط الكندي باستطاعة 20 ك.ف، في إطار أعمال الصيانة المستمرة لمعالجة الأعطال وتعزيز جاهزية الشبكة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية للمشتركين.
وكانت ورشات شركة كهرباء الحسكة أنهت في الـ8 من آب الجاري أعمال صيانة وتأهيل لخطوط توتر متوسط وكابلات متضررة، إلى جانب تأهيل مركز تحويل في مدينة الحسكة.