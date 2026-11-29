الرقة-سانا
أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الرقة، اليوم الأحد، بدعم من منظمة “بلومونت”، مبادرة توعوية استهدفت 12 امرأة من العائدات من مخيم الهول، لتعريفهن بالإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج الوثائق الثبوتية لهن ولأطفالهن، وتسهيل حصولهن على الأوراق الرسمية.
ونُظمت المبادرة بالتعاون مع فرع نقابة المحامين في المحافظة، في قاعة اجتماعات المديرية، ضمن مبادرة “من حقي هويتي” التي تدعمها المنظمة في إطار برامج الحماية والتماسك المجتمعي في سوريا، على أن تتواصل الجلسات دورياً لتشمل جميع العائدين.
وتناولت الجلسات آليات تثبيت الزواج والنسب وتسجيل الأطفال، واستخراج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة ووثائق الوفاة والطلاق والوصايا، مع تقديم إرشادات حول الجهات الرسمية المعنية وخطوات إنجاز المعاملات.
وأوضح عضو فريق إدارة الحالة في المديرية محمد الخلف لـ سانا أن التقييمات الميدانية مع المنظمة كشفت عن نقص في الوثائق القانونية الأساسية لدى النساء العائدات، ما يعوق حصولهن على الخدمات الأساسية، مؤكداً أهمية التوعية القانونية في تسوية أوضاعهن.
الإجراءات القانونية لتثبيت الزواج والنسب
بيّنت عضو فرع نقابة المحامين في الرقة والمحاضرة أمينة السويحة أن تثبيت الزواج والنسب يبدأ بمراجعة دوائر الأحوال المدنية لاستخراج بيان قيد فردي للزوج والزوجة، تمهيداً لرفع الدعوى أمام القضاء الشرعي.
وأشارت إلى أن غياب الأزواج بسبب الفقدان أو السجن أو الوفاة يمثل أحد أبرز التحديات، إذ تتطلب هذه الحالات حضور أحد أقارب الزوج أو وكيل قانوني عن أسرته لاستكمال المعاملات.
الاستجابة للاحتياجات القانونية للعائدين
من جانبها، أوضحت مسؤولة إدارة الحالات في منظمة “بلومونت” ناريمان العبدي أن المبادرة جاءت استجابة لنتائج تقييم الاحتياجات القانونية للعائدين، وتُنفذ بالتعاون مع مديرية الشؤون ونقابة المحامين، بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وأشادت المستفيدة أمينة الحسين بأهمية الجلسات في تعريفها بخطوات إثبات هويتها وتسجيل أطفالها، بعد صعوبات واجهتها في معرفة الجهات المختصة وإجراءات المراجعة.
وتندرج المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى معالجة نقص الوثائق الثبوتية لدى العائدات وأطفالهن، وتعريفهن بحقوقهن والإجراءات اللازمة للحصول عليها، ما يسهم في تسوية أوضاعهن القانونية واندماجهن في المجتمع.
وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، بالتعاون مع منظمة ”بلومونت”، نفذت في وقت سابق اليوم مبادرة “نلعب معاً نكبر معاً” في عدد من مدارس المحافظة، لدعم الأطفال العائدين من مخيم الهول نفسياً وتعزيز اندماجهم المدرسي والمجتمعي، ومواجهة التنمر من خلال جلسات توعوية وأنشطة تفاعلية وترفيهية.
ومنظمة “بلومونت” هي منظمة دولية غير ربحية إنسانية وتنموية (امتداد تاريخي لمنظمة “الإغاثة والتنمية الدولية IRD”)، وتعمل في سوريا في مجالات الاستجابة الإنسانية، وإدارة المخيمات، ودعم البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي.