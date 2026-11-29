الرقة-سانا‏

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الرقة، اليوم الأحد، بدعم من ‌‏منظمة “بلومونت”، مبادرة توعوية ‏استهدفت 12 امرأة من العائدات من مخيم ‏الهول، ‏لتعريفهن بالإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج الوثائق الثبوتية لهن ‌‏ولأطفالهن، ‏وتسهيل حصولهن على الأوراق الرسمية‎.‎

ونُظمت المبادرة بالتعاون مع فرع نقابة المحامين في المحافظة، في قاعة ‏اجتماعات ‏المديرية، ضمن مبادرة “من حقي ‏هويتي” التي تدعمها المنظمة ‏في إطار برامج ‏الحماية والتماسك المجتمعي في سوريا، على أن تتواصل ‏الجلسات دورياً ‏لتشمل ‏جميع العائدين‎.‎

وتناولت الجلسات آليات تثبيت الزواج والنسب وتسجيل الأطفال، واستخراج ‌‏البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة ووثائق ‏الوفاة والطلاق والوصايا، مع تقديم ‌‏إرشادات حول الجهات الرسمية المعنية وخطوات إنجاز المعاملات‎.‎

وأوضح عضو فريق إدارة الحالة في المديرية محمد الخلف لـ سانا أن ‏التقييمات ‏الميدانية مع المنظمة كشفت عن نقص ‏في الوثائق القانونية ‏الأساسية لدى النساء ‏العائدات، ما يعوق حصولهن على الخدمات الأساسية، ‏مؤكداً أهمية التوعية ‏القانونية ‏في تسوية أوضاعهن‎.‎

الإجراءات القانونية لتثبيت الزواج والنسب

بيّنت عضو فرع نقابة المحامين في الرقة والمحاضرة أمينة السويحة أن تثبيت ‌‏الزواج والنسب يبدأ بمراجعة دوائر ‏الأحوال المدنية لاستخراج بيان قيد فردي للزوج ‌‏والزوجة، تمهيداً لرفع الدعوى أمام القضاء الشرعي‎.‎

وأشارت إلى أن غياب الأزواج بسبب الفقدان أو السجن أو الوفاة يمثل أحد ‏أبرز ‏التحديات، إذ تتطلب هذه الحالات ‏حضور أحد أقارب الزوج أو وكيل ‏قانوني عن ‏أسرته لاستكمال المعاملات‎.‎

الاستجابة للاحتياجات القانونية للعائدين

من جانبها، أوضحت مسؤولة إدارة الحالات في منظمة “بلومونت” ناريمان ‏العبدي ‏أن المبادرة جاءت استجابة لنتائج ‏تقييم الاحتياجات القانونية ‏للعائدين، وتُنفذ ‏بالتعاون مع مديرية الشؤون ونقابة المحامين، بموجب مذكرة التفاهم ‏بين الجانبين‎.‎

وأشادت المستفيدة أمينة الحسين بأهمية الجلسات في تعريفها بخطوات إثبات ‏هويتها ‏وتسجيل أطفالها، بعد صعوبات ‏واجهتها في معرفة الجهات المختصة ‏وإجراءات ‏المراجعة‎.‎

وتندرج المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى معالجة نقص الوثائق الثبوتية لدى ‌‏العائدات وأطفالهن، وتعريفهن بحقوقهن ‏والإجراءات اللازمة للحصول عليها، ما ‌‏يسهم في تسوية أوضاعهن القانونية واندماجهن في المجتمع‎.‎

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، بالتعاون مع منظمة ‌‏”بلومونت”، ‏نفذت في وقت سابق اليوم ‏مبادرة “نلعب معاً نكبر معاً” في عدد من ‏مدارس ‏المحافظة، لدعم الأطفال العائدين من مخيم الهول نفسياً وتعزيز ‏اندماجهم ‏المدرسي ‏والمجتمعي، ومواجهة التنمر من خلال جلسات توعوية وأنشطة تفاعلية ‏وترفيهية‎.‎

ومنظمة “بلومونت” هي منظمة دولية غير ربحية إنسانية ‏وتنموية (امتداد تاريخي ‏لمنظمة “الإغاثة والتنمية الدولية ‏IRD‏”)، وتعمل في ‏سوريا في مجالات الاستجابة ‏الإنسانية، وإدارة المخيمات، ودعم البنية ‏التحتية، والمياه والصرف الصحي.‏