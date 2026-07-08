مجلس مدينة سلقين بريف إدلب يطلق حملة لإزالة الإشغالات والتجاوزات من الشوارع والأرصفة

إدلب-سانا

أطلق مجلس مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي الغربي اليوم الأربعاء، حملة لإزالة الإشغالات والتجاوزات المخالفة من الشوارع الرئيسية والفرعية والأرصفة، وذلك في إطار خطته لتنظيم المدينة وتحسين المظهر الجمالي والحضاري، وتعزيز انسيابية حركة المرور.

وتهدف الحملة إلى إزالة العوائق التي تعيق مرور الأهالي والمركبات، والتأكد من التزام أصحاب المحال والبسطات بالأنظمة المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة المعتمدة.

وأوضح مسؤول الضابطة في مجلس المدينة نزار محمد الطه في تصريح لـ مراسل سانا، أنه تم اليوم البدء بتنفيذ الحملة على الشوارع والأحياء والأرصفة والساحات العامة والأسواق والحدائق العامة كافة، وذلك بعد إنذار أصحابها شفهياً وكتابياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة إزالة كل الإشغالات التي تسبب ازدحاماً أو تعيق حركة المواطنين، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة كافة.

بدوره أشار رئيس الدائرة القانونية في مجلس المدينة ياسر الدرويش في تصريح مماثل، إلى أنه سيتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وتطبيق الأنظمة والقوانين المعتمدة، داعياً الأهالي وأصحاب المحال إلى التعاون وإزالة التعديات طوعاً لتجنب المساءلة القانونية.

وأوضح الدرويش أن الحملة مستمرة حتى إزالة المخالفات جميعها، مبيناً أن هدف الحملة هو الحد من المخالفات والتجاوزات استجابةً للشكاوى المقدمة من المواطنين الى مجلس المدينة.

وأعرب عدد من أهالي المدينة عن ارتياحهم الكبير للحملة، لأن الإشغالات كانت تعيق حركة المشاة والسيارات، وخاصة في منطقة السوق، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وفعلية للحد من هذه الإشغالات التي تعيق حركة المارة وتسبب الإزعاج لأصحاب المحال.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مجلس مدينة سلقين لتحسين الواقع الخدمي والمروري في المدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، حيث يشدد مجلس المدينة على أن الحملة ستكون مستمرة وسيتم تكثيف الجولات الرقابية لضمان عدم عودة المخالفات والتعديات، بما ينعكس إيجاباً على راحة المواطنين وسلامة الحركة في المدينة.