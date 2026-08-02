قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق الحيران الرفيد بريف القنيطرة وتنصب ‏حاجزاً

القنيطرة-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على طريق الحيران – الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً لتفتيش المارة.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية عمدت خلال توغلها على الطريق المذكور إلى إقامة حاجز مؤقت وتفتيش المارة والمركبات العابرة.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي، توغلت أمس السبت، في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزاً على الطريق، وقامت بتفتيش المارة، كما ركّبت كاميرا مراقبة كبيرة في أحد المواقع قبل أن تنسحب من المنطقة وتفكك الكاميرا مرة أخرى.
كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على جسر وادي الرقاد، وفتشت أحد المنازل السكنية قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي عمليات اعتقال.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، وإقامة الحواجز العسكرية، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.