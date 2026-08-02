قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق الحيران الرفيد بريف القنيطرة وتنصب ‏حاجزاً

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على طريق الحيران – الرفيد بريف القنيطرة ‏الجنوبي، ونصبت حاجزاً لتفتيش المارة.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية ‏عمدت خلال توغلها على الطريق المذكور إلى إقامة حاجز مؤقت وتفتيش المارة ‏والمركبات العابرة.‏

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي، توغلت أمس السبت، في قرية العجرف بريف القنيطرة ‏الشمالي ونصبت حاجزاً على الطريق، وقامت بتفتيش المارة، كما ركّبت كاميرا مراقبة ‏كبيرة في أحد المواقع قبل أن تنسحب من المنطقة وتفكك الكاميرا مرة أخرى.‏

كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ‏ونصبت حاجزاً مؤقتاً على جسر وادي الرقاد، وفتشت أحد المنازل السكنية قبل أن ‏تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي عمليات اعتقال.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب السوري، وإقامة الحواجز العسكرية، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‏وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب السوري.‏