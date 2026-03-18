الهلالي: خطوات إيجابية وشيكة في ملف المعتقلين لدى قسد في الحسكة

الحسكة-سانا

أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بعملية الدمج مع قسد في الحسكة أحمد الهلالي، أن قسد ستتخذ خطوات إيجابية في ملف المعتقلين في سجونها، حيث ستقوم بعملية إخلاء كبيرة بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة.

وأوضح الهلالي في تصريح اليوم الأربعاء، أن الفريق الرئاسي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة سيشرف في الوقت ذاته على إعداد قوائم كبيرة تشمل المئات من مقاتلي قسد سيتم إخلاء سبيلهم بدءاً من يوم غد، استكمالاً لجهوده المتواصلة لإنهاء ملف المعتقلين.

وكان المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع قسد العميد زياد العايش، أكد قبل أيام التزام الدولة السورية بإغلاق ملف قسد والمعتقلين التابعين لها، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، والمضي في عملية الدمج الوطني الشامل التي تعزز وحدة البلاد وتضمن استقرارها.

وفي سياق متصل وجه الفريق الرئاسي رسالة إلى أبناء الشعب السوري في ذكرى الثورة السورية، استحضر فيها الدماء الطاهرة التي قدمها الشهداء في ربوع سوريا حتى تحقق النصر، واستذكر تضحيات الشعب السوري العظيم، من أمهاتٍ وآباء، وجرحى ومصابين، ومهجرين ونازحين، وأسرى ومعتقلين.

وقال الفريق في بيانه: ‏إننا نتطلع اليوم إلى مستقبلٍ قريب تتحقق فيه الغايات؛ إلى وطنٍ ينعم فيه السوريون بالأمن والاستقرار، والازدهار والعدالة التي تليق بعظيم بذلهم، مضيفاً: ‏إن أي حديثٍ عن مستقبل سوريا لا يستقيمُ دون ملامسة جوهر القضية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وإرساء عدالةٍ حقيقية، وبناء مؤسساتٍ تصون الحقوق والكرامة، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

‏وأكد الفريق أن الوفاء لأهداف الثورة يوجب على الجميع تحويل التضحيات إلى نظامٍ عادل، والشعارات إلى واقعٍ ملموس، والانتقال من الثورة إلى الدولة، وقال: سوريا التي ننشدها ليست مجرد نهاية لمرحلة آلمتنا، بل هي فجرُ عهدٍ جديد قوامه الحرية والكرامة والعدالة.