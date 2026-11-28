دمشق-سانا



أكد وزير العدل مظهر الويس أن معركة “ردع العدوان” شكلت محطة مفصلية في تاريخ سوريا، مشيراً إلى المضي في ترسيخ دولة العدل والقانون.



وقال الوزير الويس في منشور عبر منصة “X” أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الثانية للمعركة: “تمرّ علينا اليوم الذكرى الثانية لمعركة ردع العدوان، تلك المحطة المفصلية في تاريخ سوريا، والتي فتحت أبواب الحرية، واسترداد الكرامة وعودة الحقوق لأصحابها”.



وأشار إلى أنه في هذا اليوم نستذكر تضحيات الأبطال ودماء الشهداء، ونجدد العهد أمام الله وأمام شعبنا بأن نمضي قدماً في ترسيخ دولة العدل والقانون بكل عزمٍ وإصرار.



وانطلقت معركة “ردع العدوان” فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه بتحرير سوريا من النظام البائد، لتشكل محطة مفصلية في مسار الثورة السورية، وبداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.