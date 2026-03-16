الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر وتدعو للمشاركة في تجهيز المساجد

دمشق-سانا

حددت وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هـ، حيث ستقام في الساعة السابعة صباحاً أول أيام شهر شوال في عموم المحافظات، باستثناء محافظات الشمال الشرقي (دير الزور، الرقة، الحسكة)، ستكون في الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحاً.

ودعت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، الجميع إلى المشاركة بتجهيز المساجد، ضمن حملة “بيت الله منزلنا” من خلال تنظيفها وتطهيرها وتطييبها والعناية بها، بهدف تعظيم هذه الشعيرة في قلوب المؤمنين، مشيرة إلى أن الأعمال تبدأ بعد صلاة العصر يوم الخميس المقبل في جميع المساجد.

وأعلن مدير شؤون المساجد في وزارة الأوقاف قاسم الزعتري في شهر شباط الماضي، إطلاق حملة “بيت الله منزلنا”، ضمن خطة الوزارة لشهر رمضان المبارك، بهدف تجهيز المساجد وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن في هذا الموسم العظيم.

مع اقتراب موعد تحري هلال شهر شوال، تستعد سوريا لاستقبال عيد الفطر وفق ما سيصدر عن اللجنة الوطنية لرصد الأهلة، التي شُكّلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 36 لعام 2026، بهدف توحيد المرجعية الرسمية لإثبات بدايات الأشهر الهجرية.