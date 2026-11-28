تايبيه-سانا‏

توجه الناخبون في تايوان اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رؤساء البلديات ‏والمقاطعات في انتخابات محلية تشمل 22 مدينة ومقاطعة، تركزت حملاتها على ‏القضايا الخدمية والمعيشية، وسط استمرار الضغوط العسكرية الصينية على الجزيرة ‏وتصاعد التوتر السياسي بشأن بعض المرشحين.‏

وأوضحت وكالة رويترز أن انتخابات العاصمة تايبيه تحظى باهتمام خاص من قبل ‏الأحزاب التايوانية، حيث يخوض مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بوما شين ‏المنافسة أمام رئيس البلدية الحالي تشيانغ وان آن، المنتمي إلى حزب الكومينتانغ ‏المعارض.‏

وشهدت الحملة الانتخابية تصعيداً إعلامياً صينياً ضد شين، الذي تتهمه بكين ‏بالانفصالية وتقول إنه مطلوب لدى الشرطة الصينية، فيما اتهمته وسائل إعلام ‏حكومية صينية بتلقي أموال من الولايات المتحدة والتدخل في الانتخابات.‏

وكان شين قال للوكالة في وقت سابق من الشهر الجاري: إن الشرطة الصينية لم ‏تتواصل معه، معتبراً أن الانتخابات في تايبيه تمثل اختباراً للديمقراطية في مواجهة ‏الضغوط الصينية، فيما امتنع فريق حملته عن التعليق على الاتهامات الأخيرة قبل ‏إغلاق مراكز الاقتراع.‏

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 33 طائرة عسكرية وثماني ‏سفن ‏حربية صينية حول الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما ‏نقلته ‏رويترز.‏

وتكتسب الانتخابات أهمية سياسية باعتبارها استحقاقاً محلياً رئيسياً قبل الانتخابات ‏الرئاسية والتشريعية المقررة مطلع عام 2028، إذ ستوفر نتائجها مؤشرات على ‏موازين القوى بين الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب الكومينتانغ، الذي فاز في ‏الانتخابات المحلية عام 2022 بـ 14 مدينة ومقاطعة، مقابل خمس للحزب الحاكم، ‏فيما ذهبت المقاعد الثلاثة المتبقية إلى أحزاب أخرى ومستقلين.‏

ومن المتوقع أن يسعى الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته إلى ولاية ثانية، في حين لم ‏يعلن حزب الكومينتانغ مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.‏