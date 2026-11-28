تايبيه-سانا
توجه الناخبون في تايوان اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رؤساء البلديات والمقاطعات في انتخابات محلية تشمل 22 مدينة ومقاطعة، تركزت حملاتها على القضايا الخدمية والمعيشية، وسط استمرار الضغوط العسكرية الصينية على الجزيرة وتصاعد التوتر السياسي بشأن بعض المرشحين.
وأوضحت وكالة رويترز أن انتخابات العاصمة تايبيه تحظى باهتمام خاص من قبل الأحزاب التايوانية، حيث يخوض مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بوما شين المنافسة أمام رئيس البلدية الحالي تشيانغ وان آن، المنتمي إلى حزب الكومينتانغ المعارض.
وشهدت الحملة الانتخابية تصعيداً إعلامياً صينياً ضد شين، الذي تتهمه بكين بالانفصالية وتقول إنه مطلوب لدى الشرطة الصينية، فيما اتهمته وسائل إعلام حكومية صينية بتلقي أموال من الولايات المتحدة والتدخل في الانتخابات.
وكان شين قال للوكالة في وقت سابق من الشهر الجاري: إن الشرطة الصينية لم تتواصل معه، معتبراً أن الانتخابات في تايبيه تمثل اختباراً للديمقراطية في مواجهة الضغوط الصينية، فيما امتنع فريق حملته عن التعليق على الاتهامات الأخيرة قبل إغلاق مراكز الاقتراع.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 33 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما نقلته رويترز.
وتكتسب الانتخابات أهمية سياسية باعتبارها استحقاقاً محلياً رئيسياً قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة مطلع عام 2028، إذ ستوفر نتائجها مؤشرات على موازين القوى بين الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب الكومينتانغ، الذي فاز في الانتخابات المحلية عام 2022 بـ 14 مدينة ومقاطعة، مقابل خمس للحزب الحاكم، فيما ذهبت المقاعد الثلاثة المتبقية إلى أحزاب أخرى ومستقلين.
ومن المتوقع أن يسعى الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته إلى ولاية ثانية، في حين لم يعلن حزب الكومينتانغ مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.