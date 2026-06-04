طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين

طرطوس -سانا

أفاد رئيس قسم الشرطة الجنوبي في طرطوس أحمد الشيبان أنه نتيجة الزيادة في حالات سرقة الكابلات الكهربائية في الآونة الأخيرة، عززت الدوريات المختصة حالات الرصد والمتابعة، حيث تم إلقاء القبض على أحد المتورطين في هذه السرقات.

وبيّن الشيبان لمراسل سانا، أنه من خلال إحدى الدوريات، تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص متلبساً بجرم السرقة، أثناء قيامه بنقل كميات من الكابلات الكهربائية على متن سيارة من نوع سوزوكي.

وأضاف الشيبان: إنه تم على الفور حجز الشخص والسيارة، ومصادرة الكميات المضبوطة من الكابلات، والتي قُدّرت بحوالي 3 آلاف متر.

وأكد الشيبان أن التحقيقات لا تزال مستمرة، بهدف التوصل إلى باقي أفراد المجموعة المتورطة في هذه السرقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.