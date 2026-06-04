طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين

طرطوس -سانا

أفاد رئيس قسم الشرطة الجنوبي في طرطوس أحمد الشيبان أنه نتيجة الزيادة في حالات سرقة الكابلات الكهربائية في الآونة الأخيرة، عززت الدوريات المختصة حالات الرصد والمتابعة، حيث تم إلقاء القبض على أحد المتورطين في هذه السرقات.

IMG 8494 طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين

وبيّن الشيبان لمراسل سانا، أنه من خلال إحدى الدوريات، تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص متلبساً بجرم السرقة، أثناء قيامه بنقل كميات من الكابلات الكهربائية على متن سيارة من نوع سوزوكي.

وأضاف الشيبان: إنه تم على الفور حجز الشخص والسيارة، ومصادرة الكميات المضبوطة من الكابلات، والتي قُدّرت بحوالي 3 آلاف متر.

وأكد الشيبان أن التحقيقات لا تزال مستمرة، بهدف التوصل إلى باقي أفراد المجموعة المتورطة في هذه السرقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

IMG 8480 طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين
IMG 8487 طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين
IMG 8495 طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين
IMG 8497 طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين
IMG 8498 طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين
IMG 8500 طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين
IMG 8504 طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين
قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر العربي السوري تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني في طري
توسعة كبرى لمدينة باب الهوى الصناعية في إدلب لجذب المستثمرين والصناعيين
حملة “دير العز” تنطلق من دير الزور لتكريس الإعمار كأولوية وطنية بعد سنوات الدمار
وزير السياحة: معرض دمشق الدولي للكتاب يشكل فرصة لإعادة إحياء ثقافة القراءة وإبراز أهميتها
استبدال 3 محولات كهربائية في مناطق عدة بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى