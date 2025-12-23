نائب محافظ حلب يطلع في مشفى الرازي على أوضاع المصابين جراء قصف قسد

حلب-سانا

أجرى نائب محافظ حلب، علي حنورة، جولة في مشفى الرازي، برفقة مدير صحة حلب وجيه جمعة، للاطلاع على أوضاع المصابين جراء القصف الذي نفذته قسد اليوم واستهدف أحياء سكنية داخل مدينة حلب.

ووفق قناة محافظة حلب على التلغرام اطّلع الوفد خلال الجولة على مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة، والجاهزية في أقسام الإسعاف والعناية، مع التأكيد على استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعة حالاتهم حتى استقرارها.

وكانت عدة أحياء في مدينة حلب شهدت اليوم اعتداءات من قبل قسد بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة 15 شخصاً آخرين، فيما عملت قوى الأمن الداخلي على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم بعد تلك الاعتداءات.