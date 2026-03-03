الداخلية تعلن صدور نتائج المرحلة الثانية (الامتحان المؤتمت) من دورة طلاب الضباط الأولى

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن صدور نتائج المرحلة الثانية (الامتحان المؤتمت) من دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، وذلك عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق للاطلاع على النتائج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها على التلغرام، اليوم الثلاثاء: إن هذا الإعلان يأتي استكمالاً لمراحل القبول المعتمدة، وانطلاقاً من نهج المؤسسة في ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، واعتماد المعايير المهنية الدقيقة في تقييم المتقدمين، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات القبول.

ودعت الوزارة المتقدمين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على التعليمات والمواعيد المتعلقة بالمراحل اللاحقة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في السابع من كانون الثاني الماضي، فتح باب التسجيل لدورة صف الضباط الأولى لعام 2026 للذكور، وهي الأولى بعد التحرير.