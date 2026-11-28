دمشق

1 – ورشة بعنوان (محاضرة الجريمة الإلكترونية)، بإشراف المحامية زين نيربية، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.



2 – ورشة تفاعلية بعنوان (تعلم الحساب الذهني للأطفال)، بإشراف الأستاذ عمر عميش والأستاذة نسايم فارس، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ورشة للأطفال بعنوان (فن الكروشيه)، بإشراف الأستاذة ملك شعبو، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

4 – فعالية للأطفال بعنوان (رسم وأعمال يدوية)، بإشراف الأستاذتين وفاء الحافظ وباسمة كيلو، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – محاضرة تفاعلية بعنوان (الماء المتأين.. عندما يلتقي الوعي بالفرص الذكية)، تقدمها الأستاذة شذا إسماعيل، في جمعية خريجي المعاهد التجارية بالمزة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

6 – عرض مسرحي للأطفال والعائلات بعنوان (ماشا والدب)، تقدمه فرقة عمو سعيد، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 2:00 ظهراً ويعاد الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 – محاضرة بعنوان (فلسفة صناعة النصر.. ردع العدوان والدروس المستفادة منها)، يلقيها الأستاذ سامر أيبش، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 3:30 عصراً.

8 – احتفالية فنية تراثية بعنوان (صوت فلسطين من دمشق)، بمشاركة فرق صدى الوطن، وجذور الأرض، والكرامة للفنون الشعبية، في مبنى جمعية خريجي المعاهد التجارية بالمزة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

9 – عرض أفلام «حكاية سحر»، و«حدوتة»، و«شربل»، و«مباريات الجوع: شروق الشمس في الحصاد»، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة تقيمها المحطة الثقافية في الضمير بعنوان (ترميم النفس)، تقدمها الآنسة نسيبة الأيوبي للإناث فقط، في جامع الصحابة بالضمير، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – نشاط حركي تفاعلي للأطفال بعنوان (مهرجان الضاد للأبطال)، تقدمه الآنسة حميدة السوسو والآنسة فاطمة محمود، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – عرض مسرحي بعنوان (أليس في بلاد العجائب)، تقدمه فرقة عمو سعيد لمسرح الطفل والعائلة، على مسرح المركز الثقافي العربي بالقطيفة، الساعة الـ 2:00 ظهراً ويعاد الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – محاضرة توعوية بعنوان (التعرف على الجلطة الدماغية وكيفية الوقاية منها)، تلقيها الدكتورة ماري ميشيل عربش، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 3:00 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان (التدبير المنزلي)، تلقيها الأستاذة عواطف الريس للإناث فقط، في مدرج المركز الثقافي الجديد بالتل، الساعة الـ 4:30 عصراً.

6 – لقاء ضمن نادي الفن وسلسلة عصر النهضة الإيطالية بعنوان (دفاتر ليوناردو)، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 5:00 مساءً.

درعا:

أصبوحة شعرية شعبية ونبطية بعنوان (حوران ديرة كرم)، بمشاركة الشعراء: رفاعي البلخي، وعبد المجيد الغصين، وخالد العماري، وفراس ذياب، ونور الخمري، في المركز الثقافي بالصنمين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – حفل تأبين الشاعر الراحل مظهر الحجي، بمشاركة الدكتورين عبد الرحمن البيطار وراتب سكر، والأستاذ عطية مسوح، في صالة فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان (المياه والغطاء النباتي)، يقدمها الدكتور محمد الزهوري والأستاذ حسان الكنج، في المركز الثقافي بالقصير، الساعة الـ 3:30 عصراً.

3 – الجلسة الخامسة من فعاليات الملتقى الإصلاحي بعنوان (كيف نحيي أقومية القرآن في حياتنا)، بمشاركة المشايخ محمد المصري، وعبد القادر السقا، وحكمت المصري، ويحاورهم الأستاذ عبد الحسيب الكندي، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حماة:

1 – أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب، بمشاركة الشعراء: حسين العبد الله، ومحمد سامر الشيخ طه، وعبد السلام صبرا، وعلي شاهين، وعصام كنج الحلبي، وعبد الجبار خليل، في كلية الطب البيطري بجامعة حماة، الساعة الـ 3:00 عصراً، تليها محاضرة في التاريخ الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – عرض فيلم الرعب (Other Mommy)، في سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات رسم وأشغال ومسرح ومهارات تواصل وكورال وفعالية العربية لغتي، بإشراف الأساتذة زهور أحمد، وبانا صقور، ومريم حامد، وبشرى جمعة، وطلال الحلبي، وحسن نصر، وميار حسن، وآية حطاب، ومحمود علي، وغياث كابر، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – أصبوحة أدبية للقصة القصيرة جداً، بمشاركة الأدباء: زهير سعود، وأحمد فتوح، وسوزان إسماعيل، وجعفر نيوف، وكاظم أحمد، وسعاد غانم، وحليمة حمود، وروان سويدان، وحيدر الصموعة، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – عرض ترفيهي منوّع للأطفال تقدمه فرقة علاء الدين، في الصالة الأرضية بالمركز الثقافي في صافيتا، الساعة الـ 12:00 ظهراً ويعاد الساعة الـ 1:30 ظهراً.

4 – عرض مسرحي منوّع للأطفال تقدمه فرقة طيور الجنة، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 1:00 ظهراً ويعاد الساعة الـ 3:00 عصراً.

5 – عرض فيلم السيرة الذاتية (موديلياني)، في بيت حرير بالدريكيش، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 – ورشة عمل تفاعلية في الارتجال الموسيقي، يقدمها الموسيقي كرم الزهير، في مقر مؤسسة الملتقى الثقافي العائلي بمشتى الحلو، الساعة الـ 5:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – حفل موسيقي تحت شعار (الموسيقا لغة الشعوب) يحييه كورال أطفال (هيهات يا أم الزلف)، في المركز الثقافي العربي ببيت ياشوط، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – عرض سينمائي للأطفال بعنوان (سينما الأطفال)، يقدمه فريق المركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ورشة بعنوان (فنون الإلقاء)، تقدمها الأستاذة مروة الشفيع، في مديرية الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 – عرض مسرحية الأطفال (جحا والأميرة بدور)، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان (دراسة تحليلية في شعر الدكتور أنس الدغيم)، تقدمها الدكتورة ميساء شيخ خميس، في قاعة الأنشطة بالطابق الثالث في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

أمسية شعرية بعنوان (تجربة الدكتور صالح رحال الشعرية)، يحييها الدكتور صالح رحال، في مقر فرع اتحاد الكتاب العرب بإدلب، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام «شربل»، و«حدوتة»، و«إنسيدوس الاستحواذ»، و«صراع عبر الثلوج»، و«ريزدنت إيفل»، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.