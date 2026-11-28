دمشق-سانا



استحضرت دار الأوبرا بدمشق، اليوم الجمعة، ملامح اللحظة الفارقة من تاريخ الثورة السورية وسط حضور جماهيري لافت، من خلال عرض الفيلم الوثائقي «ساعة الصفر» بدعوة من محافظة دمشق وبالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن فعاليات «موسم التحرير» وإحياءً لذكرى انطلاق معركة «ردع العدوان» في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024.



ويقدّم الفيلم قراءة بصرية لمحطات مفصلية في مسار الثورة السورية، مستعرضاً كواليس اللحظات التي سبقت التحرير، وما رافقها من أحداث وتطورات، في محاولة لتوثيق تلك المرحلة واستحضارها في الذاكرة الوطنية، مبرزاً دلالات «ساعة الصفر» بوصفها نقطة التحول التاريخية التي نقلت سوريا نحو مرحلة جديدة.

الذاكرة البصرية وتوثيق الثورة

أكد رئيس دائرة لجان الأحياء في محافظة دمشق محمد البزرة، أن إحياء الذكرى الثانية لانطلاق معركة «ردع العدوان» يمثل مناسبة عزيزة على قلوب السوريين، مشيراً إلى أن الفيلم الوثائقي يشكل نقلة نوعية في الذاكرة الوطنية عبر استحضار مسار الثورة، وتضحيات الشعب السوري على مدار 14 عاماً في مواجهة الاستبداد والحصار والتهجير.



وأوضح أن الفيلم يجسد أهمية الذاكرة البصرية في توثيق كواليس المرحلة الفارقة من تاريخ سوريا الحديث، مبيناً أن استعراض هذه المحطات يعكس تلاحم أبناء الوطن وإصرارهم على استعادة مسار الديمقراطية والحرية بعد سنوات من التضحيات في مختلف المدن والمناطق السورية.



ولفت إلى أن العمل يوثق المحطات الميدانية الحاسمة للمعركة، بدءاً من مشارف حلب وتحريرها، مروراً بأرياف إدلب وحماة وصولاً إلى تحرير دمشق خلال 11 يوماً، مؤكداً أن هذه المعركة أعادت الأمل بعد سنوات من اليأس، ونقلت البلاد إلى حاضر الحرية والأمن والعدل.

السينما وحفظ الذاكرة المجتمعية

بدوره، أكد مدير التسويق بمحافظة دمشق أحمد عميرة، أن عرض فيلم «ساعة الصفر» يجسّد رسائل محفورة في وجدان السوريين، باعتبار تاريخ 27 تشرين الثاني محطة مفصلية نقلت البلاد من حقبة الظلم والألم إلى مرحلة جديدة نهضت فيها سوريا لتواجه المستقبل، مشدداً على دور السينما في حفظ الذاكرة المجتمعية.

وأضاف عميرة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن «موسم التحرير» الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ويشمل عروضاً سينمائية متواصلة في دار الأوبرا ولقاءات فكرية في المكتبة الوطنية، إضافة إلى مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة، ومبادرات ميدانية تهدف إلى كسر ذاكرة الخوف السلبية وبناء علاقة إيجابية وآمنة بين المواطن السوري وبلده.

استذكار التضحيات والوفاء لها

من جهته، أوضح رئيس مجلس أمناء حي القابون بدمشق خليل أبو أذان، أن التحرير أنهى حقبة ظالمة في تاريخ البلاد، وأعاد للسوريين الأمل في التطوير والارتقاء نحو عالم جديد خالٍ من الظلم والعدوان يسوده الأمن والأمان، لافتاً إلى أن مشاهد الفيلم أعادت استذكار التضحيات والأرواح التي بُذلت ودُفعت ثمناً للعيش بكرامة، داعياً إلى فهم تلك التضحيات والوفاء لها، والمساعدة في نهضة البلاد بكل قوة.

وأُقيم على هامش الفعالية معرض ضم صوراً فوتوغرافية توثق مراحل المعركة وأبرز محطاتها.



ويُعدّ «ساعة الصفر» عملاً وثائقياً سورياً يروي كواليس وخفايا معركة «ردع العدوان»، موثقاً لحظة التحول الجذري في مسار الثورة السورية.



ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية والسينمائية التي تنظمها محافظة دمشق والجهات المعنية ضمن فعاليات «موسم التحرير»، بهدف إحياء الذاكرة الوطنية وتقديم سردية بصرية وإبداعية توثق محطات النصر والتحول في تاريخ سوريا الحديث.