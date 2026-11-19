طرطوس-سانا
نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية اليوم الخميس، فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، والتأكيد على أهمية رعايتهم ودعم حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة.
وتضمنت الفعالية أنشطة تعليمية وترفيهية وفنية أتاحت للأطفال فرصة المشاركة والتعبير عن مواهبهم وقدراتهم، ضمن أجواء تفاعلية تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية مهاراتهم، وترسيخ قيم التعاون والتقبل واحترام الاختلاف.
وأكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس جولي خوري في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية تهدف إلى الاحتفال بالأطفال وإدخال الفرح إلى قلوبهم، وإيصال رسالة بأن الجميع إلى جانبهم وداعم لهم، سواء من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو جمعيات المجتمع المحلي التي تعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية.
دعم حقوق الأطفال واحتياجاتهم
وأوضحت خوري أن المديرية تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المرخصة التابعة للوزارة على دعم حقوق الأطفال واحتياجاتهم من خلال برامج التمكين والتعليم والدعم النفسي والأنشطة التي تنمي مهاراتهم، وتعرّفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعزز قدرتهم على حماية أنفسهم من المخاطر المحيطة بهم.
دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة
ولفتت إلى أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة باعتبارهم جزءاً أساسياً من المجتمع ومن حقهم الحصول على طفولة كاملة وفرص متكافئة في التعليم والمشاركة، مشيرة إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز دمجهم في المدارس وتوفير فرص تعليمية متساوية لهم.
وبينت خوري أن الجمعيات تؤدي دوراً مهماً في تنفيذ الأنشطة التوعوية والترفيهية، وتقديم الدعم للأطفال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، بما يساعدهم على تنمية قدراتهم والتفاعل الإيجابي مع محيطهم، مؤكدة أن البرامج الموجهة للأطفال مستمرة على مدار العام، وأن الطفل يشكل محوراً أساسياً في الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.
من جهتها، أوضحت رنين الحسين من مؤسسة معاً للتنمية الإنسانية في تصريح مماثل، أن المؤسسة تقدم للأطفال مجموعة من الأنشطة التعليمية، تشمل دروس التقوية وتنمية المهارات الفنية من خلال الرسم والمسرح والرياضة، إلى جانب جلسات الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية.
تشجيع الأطفال على التعبير والمشاركة
وأشارت الحسين إلى حرص المؤسسة على تشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم والمشاركة، وإسناد مهام تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، والاحتفاء بإنجازاتهم ضمن بيئة آمنة وداعمة، لافتة إلى تصميم أنشطة جماعية مرنة وتكييف الأدوات بما يلائم احتياجات الأطفال، مع تعزيز ثقافة التقبل والاندماج بينهم.
وبينت أن المؤسسة تهتم بمساندة الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال الأنشطة وجلسات التوعية، إلى جانب متابعة الحالات بالتنسيق مع مركز رعاية التسول، بما يسهم في توفير الدعم والرعاية اللازمة لهم.
وتشكل الفعالية الاحتفالية فرصة لتسليط الضوء على أهمية استمرار الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات المحلية، لتوفير بيئة آمنة تضمن للأطفال حقهم في التعلم واللعب والتعبير عن أنفسهم، وتحول الاهتمام بحقوقهم من مناسبة سنوية إلى برامج وممارسات مستمرة تلامس احتياجاتهم اليومية.
يذكر أن اليوم العالمي للطفل يصادف في 20 تشرين الثاني من كل عام، ويشكل مناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال وحمايتهم وتعزيز رفاههم.