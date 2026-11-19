طرطوس-سانا‏

نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس بمشاركة عدد من ‏الجمعيات الأهلية اليوم الخميس، فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل بهدف ‏إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، والتأكيد على أهمية رعايتهم ودعم حقوقهم، وتعزيز ‏مشاركتهم واندماجهم في المجتمع، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة.‏

وتضمنت الفعالية أنشطة تعليمية وترفيهية وفنية أتاحت للأطفال فرصة المشاركة والتعبير ‏عن مواهبهم وقدراتهم، ضمن أجواء تفاعلية تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية ‏مهاراتهم، وترسيخ قيم التعاون والتقبل واحترام الاختلاف.‏

وأكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس جولي خوري في تصريح لمراسل ‏سانا، أن الفعالية تهدف إلى الاحتفال بالأطفال وإدخال الفرح إلى قلوبهم، وإيصال رسالة ‏بأن الجميع إلى جانبهم وداعم لهم، سواء من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو ‏جمعيات المجتمع المحلي التي تعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية.‏

‏ دعم حقوق الأطفال واحتياجاتهم

وأوضحت خوري أن المديرية تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات ‏المرخصة التابعة للوزارة على دعم حقوق الأطفال واحتياجاتهم من خلال برامج التمكين ‏والتعليم والدعم النفسي والأنشطة التي تنمي مهاراتهم، وتعرّفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعزز ‏قدرتهم على حماية أنفسهم من المخاطر المحيطة بهم.‏

دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة

ولفتت إلى أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة باعتبارهم جزءاً أساسياً ‏من المجتمع ومن حقهم الحصول على طفولة كاملة وفرص متكافئة في التعليم ‏والمشاركة، مشيرة إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز دمجهم في المدارس ‏وتوفير فرص تعليمية متساوية لهم.‏

وبينت خوري أن الجمعيات تؤدي دوراً مهماً في تنفيذ الأنشطة التوعوية والترفيهية، وتقديم ‏الدعم للأطفال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، بما يساعدهم على تنمية قدراتهم والتفاعل ‏الإيجابي مع محيطهم، مؤكدة أن البرامج الموجهة للأطفال مستمرة على مدار العام، وأن ‏الطفل يشكل محوراً أساسياً في الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.‏

من جهتها، أوضحت رنين الحسين من مؤسسة معاً للتنمية الإنسانية في تصريح مماثل، ‏أن المؤسسة تقدم للأطفال مجموعة من الأنشطة التعليمية، تشمل دروس التقوية وتنمية ‏المهارات الفنية من خلال الرسم والمسرح والرياضة، إلى جانب جلسات الدعم النفسي ‏والأنشطة الترفيهية.‏

تشجيع الأطفال على التعبير والمشاركة

وأشارت الحسين إلى حرص المؤسسة على تشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم ‏والمشاركة، وإسناد مهام تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، والاحتفاء بإنجازاتهم ضمن بيئة ‏آمنة وداعمة، لافتة إلى تصميم أنشطة جماعية مرنة وتكييف الأدوات بما يلائم احتياجات ‏الأطفال، مع تعزيز ثقافة التقبل والاندماج بينهم.‏

وبينت أن المؤسسة تهتم بمساندة الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال الأنشطة وجلسات ‏التوعية، إلى جانب متابعة الحالات بالتنسيق مع مركز رعاية التسول، بما يسهم في توفير ‏الدعم والرعاية اللازمة لهم.‏

وتشكل الفعالية الاحتفالية فرصة لتسليط الضوء على أهمية استمرار الجهود المشتركة بين ‏المؤسسات الحكومية والجمعيات المحلية، لتوفير بيئة آمنة تضمن للأطفال حقهم في ‏التعلم واللعب والتعبير عن أنفسهم، وتحول الاهتمام بحقوقهم من مناسبة سنوية إلى برامج ‏وممارسات مستمرة تلامس احتياجاتهم اليومية.‏

يذكر أن اليوم العالمي للطفل يصادف في 20 تشرين الثاني من كل عام، ويشكل مناسبة ‏للتأكيد على حقوق الأطفال وحمايتهم وتعزيز رفاههم.‏