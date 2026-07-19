بحوث جلين بدرعا تواصل برامجها لاستنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والأمراض

درعا-سانا‌‎ ‎

تواصل محطة بحوث جلين التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية في درعا تنفيذ برامجها ضمن الخطة العامة للهيئة ‏العامة للبحوث العلمية الزراعية، رغم محدودية الإمكانات، والأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآتها جراء قصف النظام البائد ‏خلال سنوات الثورة.‏

وأوضح رئيس المحطة منار أبو جيش في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الخطة البحثية تشمل برامج لتربية محصول ‏القمح، واستنباط أصناف جديدة متأقلمة مع الظروف البيئية، إلى جانب بحوث في البقوليات الغذائية والبستنة الشجرية، ‏ولا سيما الفستق الحلبي والزيتون، وتحسين إنتاجية محصول البامية.‏

وأشار أبو جيش إلى أن المحطة تنفذ أيضاً برنامجاً للأصول الوراثية يشمل الحبوب والبقوليات ومحاصيل أخرى، منها ‏العصفر والسمسم، إضافة إلى بحوث وقاية النبات الهادفة إلى تشخيص الأمراض والآفات الزراعية، وتطوير أساليب مكافحتها ‏بما يلائم الواقع الزراعي في المنطقة.‏

وبين أبو جيش أن نسبة تنفيذ الأبحاث في المحطة لا تتجاوز حالياً 20 بالمئة، نتيجة الأضرار التي طالت بنيتها التحتية ‏ومخابرها وتجهيزاتها، ما يحد من قدرتها على تنفيذ خطتها البحثية بالصورة المطلوبة.‏

بدوره، أوضح رئيس دائرة الوقاية في مركز بحوث درعا نائل العبد الله، في تصريح مماثل، أن الدائرة تعمل على تشخيص ‏الآفات الزراعية وتوصيفها ومكافحتها وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للآفات، مشيراً إلى أن الدمار الذي لحق بالمخابر ونهب ‏تجهيزاتها زمن النظام البائد ‏أديا إلى تراجع الخدمات الفنية المقدمة للمزارعين.‏

وأكد العبد الله أن دائرة الوقاية تمثل ركناً أساسياً في تطوير الإنتاج الزراعي، إلا أن عملها يقتصر حالياً، في ظل الإمكانات ‏المتاحة، على تشخيص الآفات وتوصيفها ضمن الحدود الدنيا، ما يستدعي توفير مخابر حديثة وتجهيزات متطورة لاستعادة ‏دورها البحثي والخدمي.‏

ويضم مركز البحوث العلمية الزراعية في درعا محطتين لبحوث المحاصيل في إزرع وجلين، نفذتا خلال الموسم الحالي ‌‏75 تجربة على القمح والشعير، و15 بحثاً على البقوليات الغذائية والعلفية، ومنها الحمص والعدس والجلبانة، بهدف استنباط ‏أصناف عالية الإنتاج ومقاومة للجفاف والأمراض.‏