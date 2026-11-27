لقطات جوية ليلية لمدينة الباب في ريف حلب تاريخ النشر: 2026/11/27 8:09 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 8:09 مساءً قائمة الصور 1/4 فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تواصل إزالة الألغام في القرى المحيطة بسد تشرين شرق حلب اللاذقية.. صلاة عيد الفطر المبارك في جامع صوفان إغلاق صناديق الاقتراع في مركز المكتبة الوطنية لدائرة دمشق الانتخابية وبدء فرز أصوات الناخبين من عتمة الأيام إلى مقاعد الامتحان.. حكاية كفيف اختار المثابرة طريقاً الكوادر الطبية في مشفى الأتارب الجراحي بريف حلب يواصلون عملهم بإخلاص خلال شهر رمضان المبارك صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبلقطات جويةمدينة الباب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال آخر الأخبار غير مصنف وزير الاتصالات: “ردع العدوان” فتحت للسوريين طريقاً ظنّه العالم مغلقاً إلى الأبد انفوغراف متحف عائلي في دير ماما بحماة يوثق حكاية الحرير الطبيعي رياضة بايرن ميونيخ يعلن غياب موسيالا عن الفريق بسبب الإصابة