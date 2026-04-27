وفاة 3 عمّال نظافة بانفجار مخلفات حربية في ريف درعا

درعا-سانا

توفي ثلاثة عمال نظافة، اليوم الإثنين، في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي، إثر انفجار مخلفات حربية.

وذكر مراسل سانا في درعا أنّ الوفاة حدثت عند قيام بعض العمال بأعمال تنظيف لمصلحة مجلس بلدة بصر الحرير، عندما انفجر أحد الأجسام الغربية من مخلفات النظام البائد.

مدير مستشفى إزرع الدكتور محمود الزعبي ذكر لـ سانا أنّ ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و30 سنة وصلوا إلى المستشفى بعد أن فارقوا الحياة، جراء انفجار جسم غريب من مخلفات النظام البائد.

وأضاف: إن الجثامين جرى إيداعها في مستشفى إزرع الوطني، تمهيداً لتسليمها لذويهم أصولاً.

ويحذر الدفاع المدني السوري من أنّ مخلفات الحرب لا تزال تشكّل تهديداً ‏خطيراً طويل ‏الأمد على حياة المدنيين، وتتسبب بانفجارات قاتلة وإصابات ‏بليغة، وتعيق ‏عودة الحياة إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، وتُهدد الأنشطة ‏التعليمية ‏والزراعية، وتحرم آلاف السوريين من العودة إلى مناطقهم.‏