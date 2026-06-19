التربية تسمح لطلاب مناهج “الإدارة الذاتية” بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة لعامين دراسيين

دمشق-سانا



أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بالسماح للطلاب الذين تابعوا دراستهم سابقاً وفق مناهج “الإدارة الذاتية” بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، وذلك خلال العامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027 فقط، وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة التي تحددها الوزارة.



ويأتي القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، اليوم الجمعة، استناداً إلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024، ومراعاة للأوضاع والمراكز القانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، واستكمالاً لعملية الدمج الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية سورية موحدة، بعد البدء بتطبيق المنهاج الحكومي السوري الموحد في جميع المحافظات السورية.



وبحسب القرار سيتم اعتماد الشهادات الممنوحة سابقاً من قبل “الإدارة الذاتية”، وفق الإجراءات والتعليمات النافذة والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.



يذكر أن القرار يندرج ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة التربية الرامية إلى ضمان استقرار العملية التعليمية، وتأمين المسار القانوني والتربوي للطلاب، بما ينسجم مع متطلبات توحيد المناهج والمعايير التعليمية على مستوى البلاد.