إدلب-سانا
أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة شكّلت قبل عامين نقطة انطلاق معركة “ردع العدوان”، التي مهّدت الطريق للتحرير، مشيراً إلى دورها في احتضان الثورة السورية وجمع أبناء مختلف المحافظات حول هدف استعادة الكرامة.
ونقلت محافظة إدلب عبر قناتها على تلغرام عن عبد الرحمن قوله في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان: في مثل هذا اليوم قبل عامين، كانت إدلب على موعد مع التاريخ، فمن أرضها انطلقت معركة “ردع العدوان” لتشق طريق التحرير، وتعلن فجر عهدٍ جديد، طوى عقوداً من الظلم والاستبداد.
وأوضح أن إدلب لم تكن مجرد نقطة انطلاق، بل كانت حاضنة للثورة وملاذاً جمع السوريين الأحرار من كل المحافظات، حيث توحدت إرادتهم على هدف استعادة الكرامة، وقدم أبناؤها قوافل الشهداء والجرحى صابرين وثابتين، حتى تكللت تضحياتهم مع تضحيات كل السوريين بصناعة هذا النصر التاريخي.
وأضاف: في الذكرى الثانية، نترحم على أرواح الشهداء، ونثمن تضحيات الجرحى وكل من ثبت على هذا الدرب، مؤكدين أن مسؤوليتنا اليوم لا تقل عن مسؤولية الأمس، فصون وحدة سوريا، وحماية مكتسبات التحرير، وبناء مؤسسات الدولة وترسيخ العدل والاستقرار، هي أمانة في أعناقنا ووفاء لدماء من ضحوا.
وشدد على أن إدلب ستبقى شاهدة على البدايات، وحاضنة للأحرار، وشريكة فاعلة في بناء سوريا ومستقبلها.
ومع فجر الـ27 من تشرين الثاني 2024، انطلقت معركة “ردع العدوان”، وانتهت في الثامن من كانون الأول 2024 بتحرير سوريا من النظام البائد، وانتصار ثورة الشعب السوري التي قدم من أجلها نحو مليون شهيد، قتلوا جراء القصف، وتحت التعذيب في المعتقلات، إضافة إلى ملايين المهجرين واللاجئين.