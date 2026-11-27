إدلب-سانا‏

أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة شكّلت قبل عامين نقطة انطلاق ‏معركة “ردع العدوان”، التي مهّدت الطريق للتحرير، مشيراً إلى دورها في احتضان ‏الثورة السورية وجمع أبناء مختلف المحافظات حول هدف استعادة الكرامة.‏

ونقلت محافظة إدلب عبر قناتها على تلغرام عن عبد الرحمن قوله في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان: في مثل هذا اليوم قبل عامين، كانت ‏إدلب على موعد مع التاريخ، فمن أرضها انطلقت معركة “ردع العدوان” لتشق طريق ‏التحرير، وتعلن فجر عهدٍ جديد، طوى عقوداً من الظلم والاستبداد.‏

وأوضح أن إدلب لم تكن مجرد نقطة انطلاق، بل كانت حاضنة للثورة وملاذاً جمع ‏السوريين الأحرار من كل المحافظات، حيث توحدت إرادتهم على هدف استعادة ‏الكرامة، وقدم أبناؤها قوافل الشهداء والجرحى صابرين وثابتين، حتى تكللت تضحياتهم ‏مع تضحيات كل السوريين بصناعة هذا النصر التاريخي.‏

وأضاف: في الذكرى الثانية، نترحم على أرواح الشهداء، ونثمن تضحيات الجرحى ‏وكل من ثبت على هذا الدرب، مؤكدين أن مسؤوليتنا اليوم لا تقل عن مسؤولية ‏الأمس، فصون وحدة سوريا، وحماية مكتسبات التحرير، وبناء مؤسسات الدولة ‏وترسيخ العدل والاستقرار، هي أمانة في أعناقنا ووفاء لدماء من ضحوا.‏

وشدد على أن إدلب ستبقى شاهدة على البدايات، وحاضنة للأحرار، وشريكة فاعلة ‏في بناء سوريا ومستقبلها.‏

ومع فجر الـ27 من تشرين الثاني 2024، انطلقت معركة “ردع العدوان”، وانتهت في ‏الثامن من كانون الأول 2024 بتحرير سوريا من النظام البائد، وانتصار ثورة ‏الشعب السوري التي قدم من أجلها نحو مليون شهيد، قتلوا جراء القصف، وتحت ‏التعذيب في المعتقلات، إضافة إلى ملايين المهجرين واللاجئين.‏