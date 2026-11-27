دمشق-سانا‏

تنتج المؤسسة العامة للمباقر بسوريا يومياً نحو 7 أطنان من الحليب الخام، ومن اللحوم نحو 175 طناً، ‏بالتوازي مع تنفيذ خطط لتأهيل منشآتها وتطوير قدراتها الإنتاجية وتعويض النقص في القطيع، وفق مدير ‏المؤسسة لؤي الحموي.‏

وأوضح الحموي في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الإنتاج الحالي يتحقق عبر ثلاث محطات عاملة في ‏محافظات اللاذقية وريف دمشق وحمص، مشيراً إلى أن عدد القطيع بلغ 1066 رأساً، منها 488 رأساً من ‏الأبقار الحلوب و578 رأساً ضمن القطيع النامي.‏

وأشار إلى أن إنتاج المؤسسة من الحبوب للموسم الحالي بلغ نحو 4751 طناً، فيما وصل إنتاج الأعلاف ‏الخضراء إلى 3523 طناً، لتأمين احتياجات القطيع، إلى جانب الكميات المخصصة للتصنيع وتحويلها ‏إلى “سيلاج” و”دريس”، بما يضمن توفير مصادر التغذية اللازمة لاستمرار الإنتاج.‏

تأهيل المنشآت وتعويض النقص في القطيع

وفي إطار جهود استعادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، أشار الحموي إلى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل ‏للمحطات العاملة، شملت الأبنية والحظائر والآليات والمعدات الإنتاجية، إضافة إلى تأهيل مجمع مباقر ‏مسكنة في محافظة حلب.‏

ولفت إلى أن المؤسسة وضعت خطة لتأمين 1000 رأس من البكاكير الحوامل، بهدف تعويض النقص في ‏أعداد القطيع والمساهمة في إعادة تشغيل المباقر المتوقفة، بما يدعم زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.‏

الطاقة المتجددة وتطوير البنية الزراعية

وبيّن الحموي أن إجراءات تطوير العمل شملت تركيب منظومات طاقة شمسية في المحطات والمشاريع ‏التابعة للمؤسسة، لتأمين الكهرباء اللازمة للإنارة وتشغيل آبار الري والمحالب وأجهزة التبريد، بما يسهم في ‏خفض تكاليف التشغيل وتحسين استمرارية العملية الإنتاجية.‏

وذكر أن المؤسسة نفذت أعمال استصلاح وتسوية الأراضي الزراعية، وصيانة قنوات الري وتعزيل ‏المصارف في مجمع مباقر مسكنة ومشروع الغاب الزراعي، بهدف تحسين استثمار الأراضي وتعزيز إنتاج ‏الأعلاف اللازمة لتغذية القطيع.‏

‏وكانت وزارة الزراعة بحثت في 27 تموز الماضي مع شركة “أمريكان سويس” الدولية المتخصصة في ‏تطوير مشروعات الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي فرص استثمار منشآت المؤسسة في المحافظات، وإعداد ‏الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع وتحديد جوانبه والشركات المنفذة، وفي 9 آب الماضي وقعت ‏المؤسسة مذكرة تفاهم مع الشركة بهدف إعادة بناء منشآت المؤسسة وتأهيلها وتشغيلها.‏