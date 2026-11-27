دمشق-سانا
تنتج المؤسسة العامة للمباقر بسوريا يومياً نحو 7 أطنان من الحليب الخام، ومن اللحوم نحو 175 طناً، بالتوازي مع تنفيذ خطط لتأهيل منشآتها وتطوير قدراتها الإنتاجية وتعويض النقص في القطيع، وفق مدير المؤسسة لؤي الحموي.
وأوضح الحموي في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الإنتاج الحالي يتحقق عبر ثلاث محطات عاملة في محافظات اللاذقية وريف دمشق وحمص، مشيراً إلى أن عدد القطيع بلغ 1066 رأساً، منها 488 رأساً من الأبقار الحلوب و578 رأساً ضمن القطيع النامي.
وأشار إلى أن إنتاج المؤسسة من الحبوب للموسم الحالي بلغ نحو 4751 طناً، فيما وصل إنتاج الأعلاف الخضراء إلى 3523 طناً، لتأمين احتياجات القطيع، إلى جانب الكميات المخصصة للتصنيع وتحويلها إلى “سيلاج” و”دريس”، بما يضمن توفير مصادر التغذية اللازمة لاستمرار الإنتاج.
تأهيل المنشآت وتعويض النقص في القطيع
وفي إطار جهود استعادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، أشار الحموي إلى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل للمحطات العاملة، شملت الأبنية والحظائر والآليات والمعدات الإنتاجية، إضافة إلى تأهيل مجمع مباقر مسكنة في محافظة حلب.
ولفت إلى أن المؤسسة وضعت خطة لتأمين 1000 رأس من البكاكير الحوامل، بهدف تعويض النقص في أعداد القطيع والمساهمة في إعادة تشغيل المباقر المتوقفة، بما يدعم زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
الطاقة المتجددة وتطوير البنية الزراعية
وبيّن الحموي أن إجراءات تطوير العمل شملت تركيب منظومات طاقة شمسية في المحطات والمشاريع التابعة للمؤسسة، لتأمين الكهرباء اللازمة للإنارة وتشغيل آبار الري والمحالب وأجهزة التبريد، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين استمرارية العملية الإنتاجية.
وذكر أن المؤسسة نفذت أعمال استصلاح وتسوية الأراضي الزراعية، وصيانة قنوات الري وتعزيل المصارف في مجمع مباقر مسكنة ومشروع الغاب الزراعي، بهدف تحسين استثمار الأراضي وتعزيز إنتاج الأعلاف اللازمة لتغذية القطيع.
وكانت وزارة الزراعة بحثت في 27 تموز الماضي مع شركة “أمريكان سويس” الدولية المتخصصة في تطوير مشروعات الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي فرص استثمار منشآت المؤسسة في المحافظات، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع وتحديد جوانبه والشركات المنفذة، وفي 9 آب الماضي وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع الشركة بهدف إعادة بناء منشآت المؤسسة وتأهيلها وتشغيلها.