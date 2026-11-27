بيروت-سانا‏

سجل مرفأ طرابلس اللبناني رقماً قياسياً في مناولة الحاويات، بلغ 4015 حاوية نمطية، خلال عمليات ‏تفريغ وشحن السفينة العملاقة “‏CMA CGM ALCESTE‏”، التي يبلغ طولها 366 متراً، من بينها نحو ‌‏700 حاوية مخصصة للسوق المحلية.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة عن المكتب الإعلامي للمرفأ قوله في بيان: إن هذا ‏الإنجاز يعكس تطور القدرات التشغيلية للمرفأ وجاهزيته لاستقبال السفن العملاقة، بما يعزز مكانته على ‏خارطة النقل البحري والتجارة الدولية، ويدعم دوره بوصفه بوابة بحرية أساسية للبنان والمنطقة.‏

وأضاف البيان أن الرقم القياسي يشكل إضافة نوعية إلى مسيرة المرفأ، ويؤكد قدرته على مواكبة تطور ‏حركة الملاحة البحرية واستيعاب عمليات مناولة متزايدة الحجم.‏

ويعد مرفأ طرابلس ثاني أكبر مرفأ تجاري في لبنان بعد مرفأ بيروت، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على ‏الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من الحدود الشمالية للبنان، ما يجعله بوابة بحرية لحركة ‏التجارة المحلية والترانزيت نحو سوريا والعراق ودول الخليج.‏