بيروت-سانا
سجل مرفأ طرابلس اللبناني رقماً قياسياً في مناولة الحاويات، بلغ 4015 حاوية نمطية، خلال عمليات تفريغ وشحن السفينة العملاقة “CMA CGM ALCESTE”، التي يبلغ طولها 366 متراً، من بينها نحو 700 حاوية مخصصة للسوق المحلية.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة عن المكتب الإعلامي للمرفأ قوله في بيان: إن هذا الإنجاز يعكس تطور القدرات التشغيلية للمرفأ وجاهزيته لاستقبال السفن العملاقة، بما يعزز مكانته على خارطة النقل البحري والتجارة الدولية، ويدعم دوره بوصفه بوابة بحرية أساسية للبنان والمنطقة.
وأضاف البيان أن الرقم القياسي يشكل إضافة نوعية إلى مسيرة المرفأ، ويؤكد قدرته على مواكبة تطور حركة الملاحة البحرية واستيعاب عمليات مناولة متزايدة الحجم.
ويعد مرفأ طرابلس ثاني أكبر مرفأ تجاري في لبنان بعد مرفأ بيروت، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من الحدود الشمالية للبنان، ما يجعله بوابة بحرية لحركة التجارة المحلية والترانزيت نحو سوريا والعراق ودول الخليج.