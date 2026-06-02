اجتماع تنسيقي في الرقة يبحث تعزيز التعاون بين الشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية

الرقة-سانا

بحثت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الرقة في اجتماع تنسيقي موسع اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وعدد من المنظمات المحلية، تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك لخدمة المجتمع المحلي.

كما بحث المجتمعون سبل تعزيز الشراكات القائمة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، واستعرضوا آليات توحيد التدخلات الإنسانية والتنموية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، وتحقيق التكامل في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية.

وأكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الرقة عدنان سكاف في تصريح لـ مراسل سانا عقب الاجتماع، أن اللقاء يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والتنموي، بما يضمن توجيه الإمكانات والموارد نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأشار سكاف إلى أهمية استمرار الاجتماعات التنسيقية الدورية وتبادل المعلومات والخبرات بين الشركاء، بما يسهم في تجنب ازدواجية التدخلات، ورفع مستوى الفاعلية في تنفيذ المشاريع والخدمات المقدمة للأهالي، مؤكداً حرص المديرية على توفير البيئة المناسبة لدعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة لتطوير العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، بما يعزز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، ويدعم خطط التعافي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الرقة.