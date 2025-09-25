انخفاض أسعار الذهب 10 آلاف ليرة في السوق السورية المحلية

دمشق- سانا

سجّلت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية انخفاضاً قدره 10 آلاف ليرة سورية عن السعر المسجّل يوم أمس، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً و180 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و160 ألف ليرة شراءً، وفقاً للنشرة الصادرة اليوم عن نقابة الصاغة على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وكان سعر الغرام من ذات العيار قد بلغ يوم أمس مليوناً و190 ألف ليرة، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في حركة السوق المحلية.

وبحسب النشرة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و15 ألف ليرة مبيعاً، و995 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على أصحاب محلات الصاغة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل، حفاظاً على الشفافية وضماناً لحقوق المستهلكين.