انخفاض أسعار الذهب 10 آلاف ليرة في السوق السورية المحلية

WSS0377 انخفاض أسعار الذهب 10 آلاف ليرة في السوق السورية المحلية

دمشق- سانا

سجّلت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية انخفاضاً قدره 10 آلاف ليرة سورية عن السعر المسجّل يوم أمس، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً و180 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و160 ألف ليرة شراءً، وفقاً للنشرة الصادرة اليوم عن نقابة الصاغة على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وكان سعر الغرام من ذات العيار قد بلغ يوم أمس مليوناً و190 ألف ليرة، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في حركة السوق المحلية.

وبحسب النشرة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و15 ألف ليرة مبيعاً، و995 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على أصحاب محلات الصاغة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل، حفاظاً على الشفافية وضماناً لحقوق المستهلكين.

وزارة الإعلام: لا صحة لما تم تداوله عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع خلال زيارته درعا
السورية للمخابز تبدأ تنفيذ أفران جديدة وتأهيل المتضررة في عدة محافظات بدعم أممي
وزير الطوارئ: قطر ترسل حوّامات خاصّة لدعم جهود إطفاء حرائق الساحل السوري
“إدارة الموارد المائية في ظروف الجفاف”… ورشة عمل باللاذقية
الدفاع المدني: فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق بمحيط قرية قلعة المرقب في بانياس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك