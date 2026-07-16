إصلاح خط ري حلب الجنوبي يعيد المياه إلى 3000 هكتار من الأراضي الزراعية

حلب-سانا

أكملت ورشات مديرية الموارد المائية في محافظة حلب أعمال إصلاح الخط الرئيس المغذي لسهول حلب الجنوبية، والذي يخدم مساحة زراعية تُقدّر بنحو 3000 هكتار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، وتعزيز استقرار العملية الزراعية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن أعمال الصيانة تضمنت استبدال جزء من الخط المتشقق المصنوع من مادة “GRP” بقطر 1800 مم، ومعالجة التشققات الداخلية في عدد من الوصلات، إلى جانب تنفيذ أعمال تدعيم (تجبير) للقسطل من الداخل والخارج وفق المعايير الفنية المعتمدة.

واستغرقت أعمال الإصلاح ثمانية أيام من العمل المتواصل، تكللت في النهاية بإعادة الخط إلى الخدمة؛ بما يسهم في تأمين مياه الري للأراضي الزراعية المستفيدة، وضمان استمرارية تشغيل شبكة الري بكفاءة.

ونوه وزير الطاقة محمد البشير عبر حسابه على منصة “إكس” بالجهود التي بذلتها كوادر مديرية الموارد المائية في حلب لإصلاح الخط مبيناً أنهم يثبتون أنّ الجهد، والإخلاص ينعكسان مباشرة على خدمة المزارعين.

وتستمر الهيئة العامة للموارد المائية في حلب بتنفيذ برامج الصيانة، والتأهيل الطارئة والدورية لمختلف المنشآت المائية، لضمان رفع كفاءة التشغيل، واستدامة الاستثمارات المائية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية لخدمة المواطنين والقطاع الزراعي.