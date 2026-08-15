الدفاع المدني.. غرق شابة في قناة جر مياه زراعية شمال شرق الرقة

photo 2026 08 16 16 02 52 الدفاع المدني.. غرق شابة في قناة جر مياه زراعية شمال شرق الرقة
أرشيف

الرقة-سانا‏

تلقت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، اليوم ‏السبت، بلاغاً حول حادثة غرق شابة في قناة جر مياه زراعية بقرية عبد الله الخليل شمال شرق ‏مدينة الرقة.‏

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أنه على الفور، توجهت فرق الدفاع إلى موقع ‏الحادثة، فيما تمكن عدد من الأهالي من إخراج الشابة من المياه، وعملت الفرق على تقديم ‏الإسعافات الأولية لها، ونقلها إلى المشفى الوطني في الرقة.‏

وأشار الدفاع المدني إلى أنه بعد إجراء الفحوصات والمعاينة من قبل الكادر الطبي في المشفى، تم ‏تأكيد وفاتها نتيجة الغرق.‏

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