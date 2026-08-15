الدفاع المدني.. غرق شابة في قناة جر مياه زراعية شمال شرق الرقة

الرقة-سانا‏

تلقت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة، اليوم ‏السبت، بلاغاً حول حادثة غرق شابة في قناة جر مياه زراعية بقرية عبد الله الخليل شمال شرق ‏مدينة الرقة.‏

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أنه على الفور، توجهت فرق الدفاع إلى موقع ‏الحادثة، فيما تمكن عدد من الأهالي من إخراج الشابة من المياه، وعملت الفرق على تقديم ‏الإسعافات الأولية لها، ونقلها إلى المشفى الوطني في الرقة.‏

وأشار الدفاع المدني إلى أنه بعد إجراء الفحوصات والمعاينة من قبل الكادر الطبي في المشفى، تم ‏تأكيد وفاتها نتيجة الغرق.‏