إحباط محاولة تهريب 800 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى ريف حمص الغربي
ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال
“أنامل تصنع الأمل”.. مبادرة مجتمعية في حماة لتمكين النساء اقتصادياً
إنجاز نحو 80 % من أعمال إزالة الأنقاض في جسر الشغور
ورشة عمل بدمشق تناقش آليات تطبيق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي
منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة
بعد 15 عاماً من الإغلاق، الشؤون المدنية تعود إلى البصيرة بريف دير الزور لخدمة 500 مراجع يومياً
ندوات أدبية وأمسيات شعرية في معرض حماة للكتاب تستقطب جمهوراً واسعاً من المجتمع
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