عواصم-سانا

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر واليمن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع في الكويت بطائرات مسيّرة، وأسفرت عن مقتل مواطنين إيطاليين اثنين وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامنها مع الكويت ووقوفها إلى جانبها في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر منصة إكس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية، محذرة من أن استمرارها من شأنه زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن في المنطقة.

وطالبت الوزارة إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، محمّلة إياها عواقب استمرارها.

الإمارات

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل معها، ومعربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

قطر

بدورها، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الاعتداءات تشكل انتهاكاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وحذرت الوزارة من أن استمرار الاعتداءات من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية، داعية إلى تغليب الحوار واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

الأردن

وأدان الأردن الاعتداءات الإيرانية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية تضامن المملكة المطلق مع الكويت، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

اليمن

من جانبها، أدانت اليمن الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، ومعربة عن تضامنها الكامل مع الكويت.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أدانت الهجوم الإيراني بالطائرات المسيّرة الذي استهدف مواقع حيوية في البلاد، وأعلنت مقتل مواطنين إيطاليين اثنين وإصابة مواطن كويتي وآخر باكستاني، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً لأمنها، ومشددة على احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس.