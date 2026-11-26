دمشق-سانا



ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق اليوم الخميس، 22 كيلوغراماً من لحم ونتر الفروج الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، خلال جولة رقابية على أسواق المدينة.‏



وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لـ سانا، أن المخلفات الفاسدة مؤلفة من الجوانح ومخلفات الشاورما المرتجعة والفاسدة في أحد المطاعم، لافتاً إلى أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة أصولاً، وتنظيم الضبط التمويني اللازم، ‏إضافة إلى إغلاق المطعم وتشميعه فوراً.



وأكد البكور أن المديرية تعمل على ملاحقة كل التجاوزات في المخابز والورشات والمحال ‏التجارية، وضمان مطابقة المواد المطروحة في الأسواق للمواصفات الصحية، عبر الوجود ‏الميداني الدائم لمراقبي حماية المستهلك في كل مناطق المحافظة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تقديم الشكاوى عبر المعرفات الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في المحافظة.



‏ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق، 322 ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الأسبوع الماضي. ‏