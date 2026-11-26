الحسكة-سانا

نفذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة اليوم الخميس، حملة تمشيط وتفتيش في حي المشيرفة للتأكد من خلو المنطقة المحيطة بموقع التفجير الإرهابي الذي وقع أمس من أي تهديدات أمنية محتملة.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي عبر صفحتها على فيسبوك، أن عناصر قوى الأمن الداخلي نفذوا حملة تفتيش دقيقة للمواقع المحيطة بمكان التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى مشاركة وحدة الكلاب البوليسية “K9” التي أجرت عمليات تمشيط لمحيط موقع التفجير للتأكد من خلوه من أي مخلفات قد تشكل تهديداً أمنياً محتملاً.

وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا، وأصيب خمسة آخرون، جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المقر أمس، فيما أسفرت الاشتباكات مع المهاجمين عن مقتل اثنين منهم، وتفجير اثنين آخرين نفسيهما، وفق ما أفاد به قائد الأمن الداخلي في ‏المحافظة العميد ‏مروان العلي، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم ‌‏داعش الإرهابي.‏