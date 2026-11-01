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الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي

موارد الرقة الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي
آلية تقوم بتعزيل مصرف الأخيضر بريف الرقة- الرقة- سانا


الرقة-سانا

بدأت ورشات مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة، اليوم الأحد، أعمال تعزيل مصرف الأخيضر الرئيسي في قرية مرج أبو شارب بالريف الشمالي، على امتداد 7800 متر، بهدف تحسين كفاءة تصريف المياه وخدمة نحو 3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة، على أن تستمر الأعمال نحو 25 يوماً.

وأوضح مشرف القطاع الثالث في مديرية الموارد المائية بالرقة، المهندس حمود الحسن، في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال التعزيل تأتي في إطار خطة الصيانة الموسمية التي أعدتها المديرية، وتشمل مختلف مشاريع الاستصلاح الزراعي للأراضي المزروعة ضمن شبكة الري في المحافظة، استناداً إلى دراسة فنية متكاملة للقطاعات الخمسة فيها.

وبيّن الحسن أن مصرف الأخيضر يُعد المصرف الرئيسي المسؤول عن تصريف المياه في الأراضي الزراعية ضمن منطقة المشروع، ويخدم عدداً من القرى والتجمعات الزراعية، منها الكالطة والعبارة والحلو وأبو شارب والمشيرفة.

مراحل العمل والمساحة المستفيدة

أشار الحسن إلى أن الورشات باشرت أعمال التعزيل انطلاقاً من جسر أبو شارب، على امتداد المصرف البالغ طوله 7800 متر، وصولاً إلى مصبه في نهر البليخ، لافتاً إلى أن المساحة الزراعية المستفيدة من هذه الأعمال تُقدّر بنحو 3 آلاف هكتار من الأراضي المستصلحة ضمن شبكة الري.

وتندرج أعمال تعزيل المصارف الزراعية في محافظة الرقة ضمن جهود مديرية الموارد المائية لتنفيذ برنامج الصيانة الموسمية، والحد من انسداد المصارف، وتحسين كفاءة شبكات الري والصرف، بما يسهم في تأمين تصريف المياه وحماية الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استثمارها.

وكانت المديرية نفذت خلال الفترة الماضية أعمال صيانة لقناة الساوث المغذية لمزرعتي اليرموك والصالحية في ريف المحافظة الشمالي، ولشبكة الري في منطقة وادي الفيض.

dji fly ٢٠٢٦١٠٣١ ١١٣٢٠٨ 0764 1793446363925 photo الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي
dji fly ٢٠٢٦١٠٣١ ١١٣٢٢٠ 0765 1793446364157 photo الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي
dji fly ٢٠٢٦١٠٣١ ١١٤٠٢٢ 0781 1793446349809 photo الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي
dji fly ٢٠٢٦١٠٣١ ١١٤٣٢٦ 0788 1793446342709 photo الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي
dji fly ٢٠٢٦١٠٣١ ١٢٣٨٠٨ 0824 1793446308972 photo الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي
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dji fly ٢٠٢٦١٠٣١ ١٢٤٦١٦ 0835 1793446301151 photo الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي
IMG 6268 الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي
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