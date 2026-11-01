الموارد المائية بالرقة تبدأ تعزيل مصرف الأخيضر لخدمة 3 آلاف هكتار زراعي



الرقة-سانا



بدأت ورشات مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة، اليوم الأحد، أعمال تعزيل مصرف الأخيضر الرئيسي في قرية مرج أبو شارب بالريف الشمالي، على امتداد 7800 متر، بهدف تحسين كفاءة تصريف المياه وخدمة نحو 3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة، على أن تستمر الأعمال نحو 25 يوماً.



وأوضح مشرف القطاع الثالث في مديرية الموارد المائية بالرقة، المهندس حمود الحسن، في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال التعزيل تأتي في إطار خطة الصيانة الموسمية التي أعدتها المديرية، وتشمل مختلف مشاريع الاستصلاح الزراعي للأراضي المزروعة ضمن شبكة الري في المحافظة، استناداً إلى دراسة فنية متكاملة للقطاعات الخمسة فيها.



وبيّن الحسن أن مصرف الأخيضر يُعد المصرف الرئيسي المسؤول عن تصريف المياه في الأراضي الزراعية ضمن منطقة المشروع، ويخدم عدداً من القرى والتجمعات الزراعية، منها الكالطة والعبارة والحلو وأبو شارب والمشيرفة.

مراحل العمل والمساحة المستفيدة

أشار الحسن إلى أن الورشات باشرت أعمال التعزيل انطلاقاً من جسر أبو شارب، على امتداد المصرف البالغ طوله 7800 متر، وصولاً إلى مصبه في نهر البليخ، لافتاً إلى أن المساحة الزراعية المستفيدة من هذه الأعمال تُقدّر بنحو 3 آلاف هكتار من الأراضي المستصلحة ضمن شبكة الري.



وتندرج أعمال تعزيل المصارف الزراعية في محافظة الرقة ضمن جهود مديرية الموارد المائية لتنفيذ برنامج الصيانة الموسمية، والحد من انسداد المصارف، وتحسين كفاءة شبكات الري والصرف، بما يسهم في تأمين تصريف المياه وحماية الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استثمارها.

وكانت المديرية نفذت خلال الفترة الماضية أعمال صيانة لقناة الساوث المغذية لمزرعتي اليرموك والصالحية في ريف المحافظة الشمالي، ولشبكة الري في منطقة وادي الفيض.