بريد حمص يبدأ تنفيذ خدمة الإيصال المنزلي لرواتب المتقاعدين

حمص-سانا



بدأت مديرية بريد حمص اليوم الأحد، تنفيذ خدمة إيصال رواتب المتقاعدين إلى منازلهم وفقاً لأي عنوان يختاره المتقاعد داخل المحافظة.

وأوضحت معاون مدير مديرية البريد في حمص رنا حمشو، في تصريح لمراسل سانا، أن خدمة إيصال الراتب إلى أماكن سكن المتقاعدين تأتي في إطار تحسين الخدمات البريدية المقدمة لهم، وبالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد، بما يسهّل حصولهم على مستحقاتهم دون عناء.

وأشارت حمشو إلى أنه يتم وضع رواتب المتقاعدين ضمن مغلفات مختومة تحمل باركوداً لتسجيل أي ملاحظات أو مقترحات، إضافة إلى كتابة اسم المتقاعد على المغلف، مبينةً أن هذه الآلية طُبّقت كخطوة أولية في حي المحطة، على أن يجري تعميمها لاحقاً على باقي أحياء ومناطق المحافظة.

وأضافت حمشو: إن خدمة الإيصال المنزلي لرواتب المتقاعدين هي خدمة يتقدم إليها المتقاعد بطلب لدى مديرية البريد أو أي مكتب بريدي من المكاتب المنتشرة بالمحافظة مصطحباً معه صورة عن البطاقة الشخصية، وبطاقة التقاعد حيث يتم اقتطاع 100 ليرة سورية جديدة كرسوم للخدمة.

بدوره، لفت مشرف خدمة الإيصال المنزلي في المديرية مجد عودة إلى أنه يتم تغليف رواتب المتقاعدين ويوضع عليه / كيو آر كود/ لضمان الحفاظ على خصوصية المتقاعد، حيث يقوم الموزع بالحي بتسليم الراتب بعد إبراز الهوية الشخصية والبطاقة التأمينية.

وفي السياق، عبّر عدد من المتقاعدين عن ارتياحهم الكبير لتطبيق هذه الخدمة، وقالت المتقاعدة عائدة يونس: إنها تقدمت بطلب لإيصال راتبها إلى المنزل منذ فترة، الأمر الذي وفّر عليها الكثير من الجهد والوقت.

أما المتقاعدة منصورة إدريس فوجدت في الخدمة الجديدة راحة وأماناً، في حين رأى المتقاعد بشار الدالاتي أن إيصال الراتب إلى المنزل، ولا سيما للمسنين، خطوة ضرورية ومطلب طال انتظاره من قبل شريحة واسعة من المتقاعدين وتم تحقيقه اليوم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تطوير متكاملة في مديرية البريد بحمص، بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية المقدمة المواطنين وإيصالها بيسر وسهولة.