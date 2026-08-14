بعد انحسار الكتلة الحارة.. أجواء صيفية معتدلة في سوريا

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الجمعة، لتصبح حول معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل في عموم سوريا، نتيجة انحسار الكتلة الهوائية الحارة التي تأثرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً عادياً بشكلٍ عام إلى حار نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والجنوبية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يستمر الجو لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والقلمون.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|21/35
|ريف دمشق-القلمون
|15/28
|القنيطرة
|16/29
|درعا
|21/33
|السويداء
|18/30
|حمص
|22/32
|حماة
|23/35
|اللاذقية
|26/31
|طرطوس
|25/31
|حلب
|25/36
|إدلب
|24/33
|دير الزور
|28/41
|الرقة
|26/39
|الحسكة
|27/40