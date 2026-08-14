بعد انحسار الكتلة الحارة.. أجواء صيفية معتدلة في سوريا

IMG 20260811 104839 بعد انحسار الكتلة الحارة.. أجواء صيفية معتدلة في سوريا

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الجمعة، لتصبح حول معدلاتها السنوية أو أدنى ‏بقليل في عموم سوريا، نتيجة انحسار الكتلة الهوائية الحارة التي تأثرت بها البلاد ‏خلال الفترة الماضية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً عادياً ‏بشكلٍ عام إلى حار نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة، وبين الصحو والغائم جزئياً ‏بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية ‏والوسطى والجنوبية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية. ‏

وخلال الليل يستمر الجو لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع ‏نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة ‏الوسطى والجنوبية والقلمون.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 65 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المناطق الوسطى ‏والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر ‏خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق21/35‏
ريف دمشق-القلمون15/28‏
القنيطرة16/29‏
درعا21/33‏
السويداء18/30‏
حمص22/32‏
حماة23/35‏
اللاذقية26/31‏
طرطوس25/31‏
حلب25/36‏
إدلب24/33‏
دير الزور28/41‏
الرقة26/39‏
الحسكة27/40‏
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